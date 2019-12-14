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هي السابعة خلال أسبوع.. الحوثيون يزعمون اسقاط طائرة تابعة للتحالف
السبت, 14 ديسمبر, 2019 01:14:00 صباحاً

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هي السابعة خلال أسبوع.. الحوثيون يزعمون اسقاط طائرة تابعة للتحالف
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت مليشيا الحوثي، يوم الجمعة، إسقاط طائرة تجسسية تابعة للتحالف العربي قرب الحدود اليمنية السعودية.

ونقلت قناة المسيرة، عن المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع، أن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة تجسسية معادية شرق جبل الإم بي سي في جازان جنوبي المملكة.

ولم يصدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية أي تعليق على المزاعم الحوثية.

وهذه هي الطائرة السابعة التي تعلن مليشيا الحوثي اسقاطها على الحدود اليمنية السعودية خلال أسبوع


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خاص - يمن برس

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