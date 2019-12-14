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المجلس الانتقالي يلوح بخيار طرد الحكومة من عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة



هدد المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية بطردها من عدن، معتبراً أن رحيلها صار أمرًا ملحًا "في إشارة إلى استخدام القوة لطردها".



وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي في تغريدة له في حسابه على تويتر إ الحكومة تجاوزت كل ما اتفق عليه، وتجاوزت مشروعيتها الممنوحة لها، وفشلت في تنفيذ ماالتزمت به للسماح بعودتها وفق إتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن الحكومة منذ الخامس من ديسمبر الجاري لم تعد تمتلك أي مشروعية، وأن رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمرًا ملحًا.



يذكر أن بنود اتفاقية الرياض نصت على عودة حكومة معين عبد الملك إلى عدن؛ لتقديم الخدمات وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق المحررة، لحين تشكيل حكومة كفاءات مكونه من 24 وزيرًا، مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وإعادة تنظيم الوحدات الأمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية، وبإشراف من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هدد المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة الشرعية بطردها من عدن، معتبراً أن رحيلها صار أمرًا ملحًا "في إشارة إلى استخدام القوة لطردها".وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي في تغريدة له في حسابه على تويتر إ الحكومة تجاوزت كل ما اتفق عليه، وتجاوزت مشروعيتها الممنوحة لها، وفشلت في تنفيذ ماالتزمت به للسماح بعودتها وفق إتفاق الرياض، مشيرًا إلى أن الحكومة منذ الخامس من ديسمبر الجاري لم تعد تمتلك أي مشروعية، وأن رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمرًا ملحًا.يذكر أن بنود اتفاقية الرياض نصت على عودة حكومة معين عبد الملك إلى عدن؛ لتقديم الخدمات وصرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق المحررة، لحين تشكيل حكومة كفاءات مكونه من 24 وزيرًا، مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وإعادة تنظيم الوحدات الأمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الدفاع والداخلية، وبإشراف من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.







المجلس الانتقالي الجنوبي عدن تهديد الحكومة



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