الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / لأول مرة ..الحوثي يعلن عن "تواصل" مع السعودية لإيقاف الحرب في اليمن

لأول مرة ..الحوثي يعلن عن "تواصل" مع السعودية لإيقاف الحرب في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

محمد علي الحوثي

*يمن برس - متابعة خاصة

أكد القيادي في المليشيات الحوثية "محمد علي الحوثي" وجود تواصل مع المملكة العربية السعودية لإيقاف الحرب في اليمن، محذرا في الوقت نفسه من استمرار العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده الرياض.





وقال الحوثي، في حوار مع صحيفة "الثورة" اليومية التي تديرها جماعة الحوثيين اليوم السبت: "هناك بعض التواصل الذي لا يرقى إلى مستوى التفاوض، وترتيبات بخطوات متثاقلة تنتج كواليس نأمل أن ترى النور، فنحن لم نلمس حتى اللحظة رد فعل يستدعي التصريح به، ولو وجد لصرح به الطرف الآخر".



وأضاف الحوثي "لا يوجد مفاوضات بمعنى التفاوض، فأي تفاوض سيكون معلنا، والتسريبات التي قدمتها بعض الصحف الأمريكية لا تعكس الواقع عادة، ومن ذلك ما تناولته عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق، وستبقى تسريبات حتى تقف جهة رسمية خلفها".



وأكد أن جماعته غير متحمسة لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية قبل إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع الحصار بما فيه الحظر الجوي، مرحبا بـ"الحوار الجاد والبناء"، ومشترطا "إشراك الدول المؤثرة في التحالف على طاولة المفاوضات، لأنها صاحبة القرار من أجل السلام العادل في اليمن".



وعلق محمد علي على التصريحات السعودية بشأن إيقاف الحرب في اليمن، بأنها "تبقى في إطارها حتى تنعكس على الأرض"، مشيراً إلى "أن العدوان على اليمن لا زال يراوح مكانه على المستويات العسكرية والاقتصادية والإنسانية".



وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر عام 2014.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد القيادي في المليشيات الحوثية "محمد علي الحوثي" وجود تواصل مع المملكة العربية السعودية لإيقاف الحرب في اليمن، محذرا في الوقت نفسه من استمرار العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده الرياض.وقال الحوثي، في حوار مع صحيفة "الثورة" اليومية التي تديرها جماعة الحوثيين اليوم السبت: "هناك بعض التواصل الذي لا يرقى إلى مستوى التفاوض، وترتيبات بخطوات متثاقلة تنتج كواليس نأمل أن ترى النور، فنحن لم نلمس حتى اللحظة رد فعل يستدعي التصريح به، ولو وجد لصرح به الطرف الآخر".وأضاف الحوثي "لا يوجد مفاوضات بمعنى التفاوض، فأي تفاوض سيكون معلنا، والتسريبات التي قدمتها بعض الصحف الأمريكية لا تعكس الواقع عادة، ومن ذلك ما تناولته عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق، وستبقى تسريبات حتى تقف جهة رسمية خلفها".وأكد أن جماعته غير متحمسة لعقد جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية قبل إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع الحصار بما فيه الحظر الجوي، مرحبا بـ"الحوار الجاد والبناء"، ومشترطا "إشراك الدول المؤثرة في التحالف على طاولة المفاوضات، لأنها صاحبة القرار من أجل السلام العادل في اليمن".وعلق محمد علي على التصريحات السعودية بشأن إيقاف الحرب في اليمن، بأنها "تبقى في إطارها حتى تنعكس على الأرض"، مشيراً إلى "أن العدوان على اليمن لا زال يراوح مكانه على المستويات العسكرية والاقتصادية والإنسانية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر عام 2014.







الحوثي السعودية اليمن



شارك الخبر أصدقاءك:



1269

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







