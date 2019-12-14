 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / تمساح ضخم يظهر في مدينة مصرية ويثير الرعب والهلع بين المواطنين
تمساح ضخم يظهر في مدينة مصرية ويثير الرعب والهلع بين المواطنين
السبت, 14 ديسمبر, 2019 05:20:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تمساح ضخم يظهر في مدينة مصرية ويثير الرعب والهلع بين المواطنين
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمساح أثارت ذعر أهالي مدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة في مصر.

وقال موقع "مصراوي" إن أجهزة الأمن تحركت بسرعة لطمأنة المواطنين، حيث تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغاً من الأهالي بوجود تمساح بالطريق العام، وتحديدا في الحي السابع المجاورة الثانية.


انتقلت قوة من القسم، وتبين صحة البلاغ، وعُثر على تمساح طوله متر واحد، وتم استدعاء مسؤولي الطب البيطري، وإيداع التمساح قفص حديدي.

وكان مسؤول مصري قد كشف، أمس الجمعة، حقيقة وجود أسد طليق في إحدى قرى محافظة أسيوط جنوبي مصر.

وصرح تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، لموقع "مصراوي" بأن أهالي قرية المعابدة الشرقية تمكنوا من قتل كلب ضال، بعد الظهر، أعلى قمة الجبل وبين الزراعات، بمنطقة عزبة سعيد؛ مؤكدا أنه لم يجرِ رصد أي حالات إصابة أو عقر للمواطنين.

ونفى أبوسداح ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور حيوان يشبه الأسد يعتلي قمة الجبل الشرقي بقرية المعابدة الشرقية، مؤكدا أن الصور المنتشرة بعيدة وغير واضحة.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
678
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©