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الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على ترامب
السبت, 14 ديسمبر, 2019 08:30:00 مساءً

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الحوثي يشن هجوماً عنيفاً على ترامب
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*يمن برس - متابعات خاصة
حمل القيادي الحوثي، محمد علي الحوثي، الولايات المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، مسؤولية عدم إحراز تقدم في العملية السياسية.


وقال الحوثي، في حوار مع صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرة المليشيات اليوم السبت: "هذا عائد إلى رفض الولايات المتحدة لأي خطوات جادة نحو السلام من جهة، 


وأضاف: "ترامب هو من استخدم الفيتو أمام دعوات الكونجرس لوقف المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن.


واتهم الحوثي الذي يرأس مايسمى باللجنة الثورية العليا الولايات المتحدة ورئيسها "بإعاقة السلام في اليمن".


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خاص - يمن برس

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