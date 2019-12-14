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تحذيرات من انفجار قنبلة تهدد اليمن والدول المجاورة
السبت, 14 ديسمبر, 2019 11:11:00 مساءً

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صافر
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صافر

*يمن برس - متابعة خاصة
حذرت الحكومة الشرعية، مجدداً من استمرار ميليشيا الحوثي في منع الفريق الأممي من الوصول إلى سفينة صافر النفطية لإجراء عملية صيانة عاجلة للخزان النفطي المتآكل، تفاديا لحدوث "كارثة بيئية وشيكة" في البحر الأحمر.

ونشرت رئاسة الوزراء على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» اليوم السبت، بيانا استنكرت فيه منع إجراء عملية صيانة عاجلة الى الخزان المتآكل تفادياً لحدوث كارثة بيئة وشيكة.

 وكانت الحكومة الشرعية طالبت الأمم المتحدة بممارسة الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للسماح بوصول فريق فني من الأمم المتحدة إلى خزان صافر العائم في رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

 وتمنع مليشيا الحوثي منذ 27 مايو/أيار، وصول فريق الأمم المتحدة إلى خزان صافر النفطي لإجراء تقييم أولي لحالة الخزان الذي يتعرض للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية في البحر الأحمر ستؤثر على اليمن والدول المجاورة.
 

يذكر أن صافر تعتبر ثالث أكبر ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وطاقته التخزينية ثلاثة ملايين برميل وتحمل حالياً مليوناً و174 ألف برميل من النفط الخام تقريبا.



وترسو الباخرة صافر على بعد 4.8 أميال بحرية عن شاطئ رأس عيسى الذي يبعد حوالي 60 كم شمال مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر كخزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام للتصدير.


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خاص - يمن برس

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