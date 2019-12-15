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الحوثي ينتحر في الحديدة والعشرات من عناصره بين قتيلٍ وجريح

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من معارك في الحديدة

*يمن برس -وكالات

صدت قوات حكومية يمنية، اليوم السبت، ثلاث هجمات شنتها جماعة"الحوثي" على مواقع جنوبي محافظة الحديدة (غرب)؛ ما أسقط تسعة قتلى و17 جريحًا، بحسب مصدر عسكري حكومي.





ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن "مليشيات الحوثي شنت ثلاث هجمات في محاولة للسيطرة على مواقع للقوات المشتركة في منطقة الدريهمي جنوبي الحديدة".



وأضاف أن "القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم، وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة، وقتل 9 أشخاص وأصيب 17 آخرين، نقلًا عن مصادر طبية داخل مستشفيات الحديدة"



والقوات المشتركة هي قوات حكومية منتشرة في الساحل الغربي، وتتكون من ألوية العمالقة وقوات حراس الجمهورية وقوات أبناء تهامة.



ولم يحدد المتحدث إن كانت الهجمات خلفت خسائر بشرية بين القوات الحكومية أم لا.





وتابع أن الكاميرات الخاصة بالقوات المشتركة وثقت، عبر مقاطع فيديو، خروقات مليشيات الحوثي، ويتم تسليم تلك المقاطع إلى رئيس فريق الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.



واستطرد: "نحن على يقين وإدراك تامين بعدم قيام البعثة (الأممية) بواجبها حيال تلك الخروقات، بعد أن رهنت أمرها وتحركاتها بيد الجماعة الانقلابية (يقصد الحوثيين)".



وتسيطر جماعة "الحوثي" على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إضافة إلى ميناء المدينة الاستراتيجي على البحر الأحمر، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك صدت قوات حكومية يمنية، اليوم السبت، ثلاث هجمات شنتها جماعة"الحوثي" على مواقع جنوبي محافظة الحديدة (غرب)؛ ما أسقط تسعة قتلى و17 جريحًا، بحسب مصدر عسكري حكومي.ونقلت الأناضول عن المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، إن "مليشيات الحوثي شنت ثلاث هجمات في محاولة للسيطرة على مواقع للقوات المشتركة في منطقة الدريهمي جنوبي الحديدة".وأضاف أن "القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم، وكبدت عناصر الحوثي خسائر فادحة، وقتل 9 أشخاص وأصيب 17 آخرين، نقلًا عن مصادر طبية داخل مستشفيات الحديدة"والقوات المشتركة هي قوات حكومية منتشرة في الساحل الغربي، وتتكون من ألوية العمالقة وقوات حراس الجمهورية وقوات أبناء تهامة.ولم يحدد المتحدث إن كانت الهجمات خلفت خسائر بشرية بين القوات الحكومية أم لا.وتابع أن الكاميرات الخاصة بالقوات المشتركة وثقت، عبر مقاطع فيديو، خروقات مليشيات الحوثي، ويتم تسليم تلك المقاطع إلى رئيس فريق الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال الهندي أباهيجيت جوها.واستطرد: "نحن على يقين وإدراك تامين بعدم قيام البعثة (الأممية) بواجبها حيال تلك الخروقات، بعد أن رهنت أمرها وتحركاتها بيد الجماعة الانقلابية (يقصد الحوثيين)".وتسيطر جماعة "الحوثي" على مدينة الحُديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، إضافة إلى ميناء المدينة الاستراتيجي على البحر الأحمر، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.







الحوثيين الحديدة هجوم



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