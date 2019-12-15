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جماعة الحوثي تصدر حكم الإعدام على أربعة من المختطفين في صنعاء

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محكمة في صنعاء

*يمن برس -صنعاء

أصدرت جماعة الحوثي اليوم الأحد، حكما بإعدام أربعة من المختطفين المحتجزين لديها في العاصمة صنعاء..



وقال المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين أن الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أيدت حكماً إبتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة التخابر وإعانة ما اسموه بـ "العدوان".



ولفت صبره إلى أن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.



وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين قد وجهت لـ 36 من المعتقلين تهمة التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين والقيام باغتيالات ومساندة ما يسموه "العدوان" ورفع الإحداثيات.



وتعتقل الجماعة آلاف اليمنيين من المناوئين لها بتهمة التعاون مع التحالف العربي والحكومة الشرعية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أصدرت جماعة الحوثي اليوم الأحد، حكما بإعدام أربعة من المختطفين المحتجزين لديها في العاصمة صنعاء..وقال المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين أن الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أيدت حكماً إبتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة التخابر وإعانة ما اسموه بـ "العدوان".ولفت صبره إلى أن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس.وكانت المحكمة الجزائية التابعة للحوثيين قد وجهت لـ 36 من المعتقلين تهمة التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين والقيام باغتيالات ومساندة ما يسموه "العدوان" ورفع الإحداثيات.وتعتقل الجماعة آلاف اليمنيين من المناوئين لها بتهمة التعاون مع التحالف العربي والحكومة الشرعية.







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