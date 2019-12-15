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سلطنة عمان تبيع حصة في شركة كهرباء إلى أكبر مشغل في العالم

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*يمن برس - متابعة خاصة

باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم "نماء" حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.





وحسب "رويترز" فإن الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.



وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجموعة نماء القابضة وقعت اليوم على اتفاقية تخصيص مع شركة "ستيت غريد" الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التخصيص مع بداية 2020 بعد الموافقة المشروطة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.



ووقع الاتفاقية من جانب مجموعة نماء حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة "ستيت غريد" الصينية، يوهاي هويو رئيس الشركة.





وأوضح درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات.



وأشار إلى أنه ستكون هناك شركات حكومية أخرى قابلة للتخصيص كجزء من البرنامج المعد للتخصيص وسيتم تنفيذه في السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيتم تخصيصها تتضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من برنامج التقييم ووضع البرنامج النهائي ووضع الأولويات.





من جانبه أوضح سعود بن ناصر الشكيلي رئيس اللجنة الإشرافية على التخصيص أن شركة "ستيت غريد" الصينية هي أكبر شركة مشغلة لشبكات نقل الكهرباء في العالم وبحجم أصول يبلغ حوالي 41.2 مليار دولار أمريكي وتستثمر في أستراليا وإيطاليا واليونان والبرازيل والبرتغال والفلبين وهونغ كونغ.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك باعت شركة الكهرباء العمانية القابضة المعرفة باسم "نماء" حصة تبلغ 49 بالمئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، لتجمع حوالي مليار دولار، حسبما قاله منصور الهنائي المتحدث باسم نماء.وحسب "رويترز" فإن الصفقة واحدة من خمس عمليات خصخصة تخطط لها نماء مع سعي السلطنة لتدبير السيولة من بيع أصول من أجل تدعيم خزائنها، التي استنزفت على مدى الأعوام القليلة الماضية بسبب تدني أسعار النفط.وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مجموعة نماء القابضة وقعت اليوم على اتفاقية تخصيص مع شركة "ستيت غريد" الصينية تستثمر بموجبها الشركة ما نسبته ٤٩ بالمئة من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات التخصيص مع بداية 2020 بعد الموافقة المشروطة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء.ووقع الاتفاقية من جانب مجموعة نماء حسن بن محمد اللواتي رئيس مجلس إدارة المجموعة فيما وقعها من جانب شركة "ستيت غريد" الصينية، يوهاي هويو رئيس الشركة.وأوضح درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن تخصيص الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاء كجزء من البرنامج المعد لتخصيص بعض الشركات الحكومية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الكفاءة التشغيلية والنتائج المالية وتجويد الخدمة من قبل هذه الشركات.وأشار إلى أنه ستكون هناك شركات حكومية أخرى قابلة للتخصيص كجزء من البرنامج المعد للتخصيص وسيتم تنفيذه في السنوات القادمة، مبينًا أن القطاعات التي سيتم تخصيصها تتضمن قطاع الكهرباء وقطاع النفط وعدد من القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من برنامج التقييم ووضع البرنامج النهائي ووضع الأولويات.من جانبه أوضح سعود بن ناصر الشكيلي رئيس اللجنة الإشرافية على التخصيص أن شركة "ستيت غريد" الصينية هي أكبر شركة مشغلة لشبكات نقل الكهرباء في العالم وبحجم أصول يبلغ حوالي 41.2 مليار دولار أمريكي وتستثمر في أستراليا وإيطاليا واليونان والبرازيل والبرتغال والفلبين وهونغ كونغ.







عمان كهرباء شركة



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