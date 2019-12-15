توجيهات صارمة يصدرها وزير الدفاع بشأن العُهد من أطقم و آليات

*يمن برس - متابعة خاصة
أصدر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، توجيهات بسرعة ترقيم الآليات والأطقم العسكرية وتنظيم طرق وآليات استخدامها وصيانتها.
وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني إن التعليمات الموجهة للجهات المختصة بوزارة الدفاع قضت بمراجعة ومتابعة قاعدة المعلومات والكشوفات الخاصة بالعهد وتفعيل آليات الرقابة عليها.
كما وجّه وزير الدفاع بمحاسبة القيادات والضباط الذين تعرضت عهدهم من الآليات والسيارات للإهمال أو السرقة وإحالتهم للتحقيق وتوقيف مرتباتهم.
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