 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / توجيهات صارمة يصدرها وزير الدفاع بشأن العُهد من أطقم و آليات
توجيهات صارمة يصدرها وزير الدفاع بشأن العُهد من أطقم و آليات
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 05:07:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
توجيهات صارمة يصدرها وزير الدفاع بشأن العُهد من أطقم و آليات
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

أصدر وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، توجيهات بسرعة ترقيم الآليات والأطقم العسكرية وتنظيم طرق وآليات استخدامها وصيانتها.

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش الوطني إن التعليمات الموجهة للجهات المختصة بوزارة الدفاع قضت بمراجعة ومتابعة قاعدة المعلومات والكشوفات الخاصة بالعهد وتفعيل آليات الرقابة عليها.

كما وجّه وزير الدفاع بمحاسبة القيادات والضباط الذين تعرضت عهدهم من الآليات والسيارات للإهمال أو السرقة وإحالتهم للتحقيق وتوقيف مرتباتهم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
1128
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©