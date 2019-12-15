أول رد من طارق صالح على مغادرة القوات السودانية الساحل الغربي

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعة خاصة

كرّم قائد قوات المقاومة الوطنية وعضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، العميد طارق صالح، اليوم الأحد، قائد القوات السودانية في الساحل الغربي .

وقال مصدر عسكري إن طارق صالح كرّم قائد القوات السودانية في الساحل الغربي حسين حمدان أزراق قبل مغادرته وقواته مواقعهم هناك وتسليمها للقوات المشتركة.



وبدأت صباح اليوم الأحد، كتائب الأشاوس التابعة للقوات السودانية بمغادرة الساحل الغربي في اليمن، وذلك بعد استكمال مهامها العسكرية ضمن قوات التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية.