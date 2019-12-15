الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تصريحات عمانية - إيرانية حول إنهاء الحرب في اليمن

تصريحات عمانية - إيرانية حول إنهاء الحرب في اليمن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - وكالات

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، أن "الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات تؤدي بالفعل إلى هدنة"



وخلال لقاءه نائب رئيس مجلس الشورى العماني "عبدالله ملي العمري" على هامش الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا، وصف لاريجاني، العلاقات الإيرانية العمانية بالجيدة، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تؤثر على علاقات البلدين، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".



وبالإشارة إلى موقف سلطنة عمان تجاه الأزمة اليمنية، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن "يحقق الحوار في اليمن نتيجة عملية لوقف إطلاق النار، وأن قبول وقف إطلاق النار في اليمن هو مسار عقلاني".



من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان العماني عبد الله بن علي العمري، إن "العلاقات بين إيران وعمان، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال، عميقة وعميقة".



وبشأن الأزمة اليمنية، قال العمري: "عمان تراقب بعض المحادثات حول اليمن، ونحن نسعى جاهدين لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب".



وأضاف: "الوضع في اليمن يتحسن، الجهود تبذل لحل المشكلة اليمنية بأكثر الطرق الصحيحة الممكنة".



وكانت تقارير قد تحدثت عن محادثات غير مباشرة بين السعودية والحوثيين لوقف الحرب في اليمن برعاية من سلطنة عمان.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، أن "الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات تؤدي بالفعل إلى هدنة"وخلال لقاءه نائب رئيس مجلس الشورى العماني "عبدالله ملي العمري" على هامش الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا، وصف لاريجاني، العلاقات الإيرانية العمانية بالجيدة، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تؤثر على علاقات البلدين، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".وبالإشارة إلى موقف سلطنة عمان تجاه الأزمة اليمنية، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن "يحقق الحوار في اليمن نتيجة عملية لوقف إطلاق النار، وأن قبول وقف إطلاق النار في اليمن هو مسار عقلاني".من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان العماني عبد الله بن علي العمري، إن "العلاقات بين إيران وعمان، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال، عميقة وعميقة".وبشأن الأزمة اليمنية، قال العمري: "عمان تراقب بعض المحادثات حول اليمن، ونحن نسعى جاهدين لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب".وأضاف: "الوضع في اليمن يتحسن، الجهود تبذل لحل المشكلة اليمنية بأكثر الطرق الصحيحة الممكنة".وكانت تقارير قد تحدثت عن محادثات غير مباشرة بين السعودية والحوثيين لوقف الحرب في اليمن برعاية من سلطنة عمان.







اليمن الحرب ايران



شارك الخبر أصدقاءك:



1063

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







