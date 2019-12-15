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تصريحات عمانية - إيرانية حول إنهاء الحرب في اليمن
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 08:49:00 مساءً

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تصريحات عمانية - إيرانية حول إنهاء الحرب في اليمن
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*يمن برس - وكالات
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني، أن "الحوار هو وسيلة جيدة لحل مشكلة اليمن، لكن يجب أن نرى ما إذا كانت هذه المحادثات تؤدي بالفعل إلى هدنة"

وخلال لقاءه نائب رئيس مجلس الشورى العماني "عبدالله ملي العمري" على هامش الاجتماع الـ 12 للجمعية البرلمانية الآسيوية في تركيا، وصف لاريجاني، العلاقات الإيرانية العمانية بالجيدة، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في المنطقة لم تؤثر على علاقات البلدين، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وبالإشارة إلى موقف سلطنة عمان تجاه الأزمة اليمنية، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن أمله أن "يحقق الحوار في اليمن نتيجة عملية لوقف إطلاق النار، وأن قبول وقف إطلاق النار في اليمن هو مسار عقلاني".

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان العماني عبد الله بن علي العمري، إن "العلاقات بين إيران وعمان، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورجال الأعمال، عميقة وعميقة".

وبشأن الأزمة اليمنية، قال العمري: "عمان تراقب بعض المحادثات حول اليمن، ونحن نسعى جاهدين لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب".

وأضاف: "الوضع في اليمن يتحسن، الجهود تبذل لحل المشكلة اليمنية بأكثر الطرق الصحيحة الممكنة".

وكانت تقارير قد تحدثت عن محادثات غير مباشرة بين السعودية والحوثيين  لوقف الحرب في اليمن برعاية من سلطنة عمان.


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خاص - يمن برس

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