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المركزي اليمني يعلن تنفيذ عملية مصارفة لإنقاذ العملة المحلية
الأحد, 15 ديسمبر, 2019 09:10:00 مساءً

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البنك المركزي اليمني _عدن
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البنك المركزي اليمني _عدن

*يمن برس -وكالات
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد، تنفيذ عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية بحسب الطلبات المقدمة، وفقاً للآلية الخاصة بذلك وبسعر صرف أقل من أسعار السوق.

وقال البنك -بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)-، إن هذا الإجراء يأتي في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي لتحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.
 
وأكد استمراره في تنفيذ أعماله ومهامه بشكل طبيعي بما يحقق الاستقرار في أسعار الصرف والاستقرار الاقتصادي.

ويشار إلى أن سعر صرف الريال اليمني واصل تراجعه أمام العملات الصعبة، حيث وصل سعر الدولار أمس السبت، إلى نحو 590 ريال.


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خاص - يمن برس

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