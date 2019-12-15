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توضيح هام من السلطات السعودية للمقيمين اليمنيين

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*يمن برس - متابعات

أعلنت وزارة العدل السعودية، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين بما فيهم اليمنيين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.





وأوضحت وفقاً لصحيفة "سبق" أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.





وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة العدل السعودية، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين بما فيهم اليمنيين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.وأوضحت وفقاً لصحيفة "سبق" أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".







السعودية المقيمين وزارة العدل



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