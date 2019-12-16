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ضربة جوية تقطع اليد اليمنى لعبد الملك الحوثي في صعدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

لقي قيادي حوثي بارز ومقرب من زعيم مليشيا الحوثي مصرعه وعدد من مرافقيه إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات في محافظة صعدة (شمالي البلاد).



وبحسب مصادر عسكرية، شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الأحد، ثلاث غارات مركزة استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة الازهور التابعة لمديرية رازح، موضحة أن تلك الغارات أسفرت عن مقتل عدد من القيادات الميدانية الحوثية وعدد من مرافقيها في صعدة.



وكشفت المصادر أن أحد القيادات الميدانية التي لقيت مصرعها مقرب من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف انطلقت إلى منطقة الازهور ولكنها لم تستطع الوصول إلى الموقع الذي قصفه الطيران بسبب الانفجارات المستمرة التي يعتقد أنها انفجارات مخازن أسلحة تابعة للميليشيات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقي قيادي حوثي بارز ومقرب من زعيم مليشيا الحوثي مصرعه وعدد من مرافقيه إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات في محافظة صعدة (شمالي البلاد).وبحسب مصادر عسكرية، شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الأحد، ثلاث غارات مركزة استهدفت مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة الازهور التابعة لمديرية رازح، موضحة أن تلك الغارات أسفرت عن مقتل عدد من القيادات الميدانية الحوثية وعدد من مرافقيها في صعدة.وكشفت المصادر أن أحد القيادات الميدانية التي لقيت مصرعها مقرب من زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف انطلقت إلى منطقة الازهور ولكنها لم تستطع الوصول إلى الموقع الذي قصفه الطيران بسبب الانفجارات المستمرة التي يعتقد أنها انفجارات مخازن أسلحة تابعة للميليشيات.







غارة صعدة الحوثي



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