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الجوبي يحدد موعد كسوف الشمس في اليمن والشرق الأوسط
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 02:02:00 صباحاً

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الجوبي يحدد موعد كسوف الشمس في اليمن والشرق الأوسط
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*يمن برس - متابعات

حدد الفلكي اليمني أحمد الجوبي موعد كسوف الشمس أو ما أسماها بـ(البداية والنهاية) في كافة المدن اليمنية بعض مدن الشرق الأوسط. 

 

وقال الفلكي الجوبي في تدوينة على "فيسبوك" أرفقها بجدول توضيحي بأوقات الكسوف المتوقع وأن يوم الخميس 26 ديسمبر 2019م سيحدث كسوف حلقي للشمس على قارة آسيا لمدة 3 ساعات و26 دقيقة. 

 

وأوضح الجوبي بأن الكسوف سيستمر بقرص الشمس لمدة 3 دقائق و 40 ثانية كحد أقصى وكذلك سيكون كسوفا جزئيا على قارة آسيا وأجزاء من قارة افريقيا واستراليا لمدة 5 ساعات و 35 دقيقة. 

 

وأكد أن الكسوف الجزئي عالمياً يبدأ الساعة 5:29:43 صباحا وينتهي الساعة 11:05:36 قبل الظهر ويبدأ الحلقي الساعة 6:24:36 صباحا وينتهي 10:00:53 صباحا.. لافتاً إلى أن مركز الكسوف الحلقي على سومطرة سيكون الساعة 8:17:36 صباحا (بتوقيت مكة المكرمة) . 

 

 




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خاص - يمن برس

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