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11 شيئاً لن يخبرك عنها طبيب الأسنان !

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*يمن برس - متابعات

نشر موقع "ذا هيلثي" الأمريكي، تقريرا كشف من خلاله الأسرار التي من غير المرجح أن يطلعك عليها أخصائي تقويم الأسنان.

وقال الموقع في تقريره الذي ترجمه عربي21، إنه إذا كنت تعتقد أنه بإمكانك التخلف عن ارتداء تقويم الأسنان ظنا منك أن أخصائي تقويم الأسنان الذي يشرف على حالتك لن يتفطن إلى ذلك، فأنت مخطئ.

"المحافظة على بياض الأسنان"

أكد الموقع أن ابتسامتك هي أول ما يلاحظه أي شخص يراك، والمواظبة على زيارة طبيب الأسنان من شأنها أن تضمن لك التمتع بأسنان سوية وناصعة البياض مثل اللآلئ. ولكن، على غرار بقية الأطباء، قد يكون لدى أخصائي تقويم الأسنان بعض الأمور التي ربما يتمنى لو أنك كنت تعرفها من قبل، لكنه لن يخبرك بشأنها.

"إعادة التدوير"

نوه الموقع بأن مبدأ إعادة التدوير ينطبق أيضا على مشابك الأسنان تماما مثل الأكياس البلاستيكية وزجاجات الصودا. وفي الواقع، يقوم بعض أخصائي تقويم الأسنان بالتقليل من بقايا مشابك الأسنان، والحد من التكلفة من خلال إعادة تدوير معدات الأسنان. وتقوم بعض الشركات، على غرار "أورثو سايكل"، بتنظيف وفحص وفرز مشابك الأسنان المعدنية المستعملة لتكون آمنة للاستخدام مرة أخرى.

"عدم انتظام"

ذكر الموقع أنه مهما كنت مصرا على أنك ترتدي تقويم الأسنان بانتظام فإن أخصائي تقويم الأسنان يمكنه معرفة الحقيقة. وحسب أخصائي تجميل الأسنان في ستامفورد من ولاية كونكتيكت، ماثيو لوبريستي، "نحن نعلم أنك لم ترتد تقويم الأسنان لأن هناك خاصية على مشابك الأسنان تمكننا من ذلك. هناك علامات زرقاء خلف المشابك تبدأ بالاضمحلال عندما ترتدي التقويم، وإذا بقيت على حالها فذلك دليل على أنك لا ترتديه".

"مدة أطول"

وأورد الموقع أن أخصائي تقويم الأسنان يمكن أن يخبرك أن علاجك سيستغرق سنة ونصف أو سنتين، ولكنها مدة تقريبية. ففي الحقيقة، تستغرق العديد من العلاجات وقتا أكثر مما هو متوقع.

"تكاليف باهظة"

وأكد موقع "ذا هيلثي" أن "تكاليف زيارة أخصائي تقويم الأسنان باهظة، لكن معظم الأطباء يساعدون مرضاهم على التحكم في تكاليف العلاج. ووفقا للجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان، من الشائع أن يقدم الأطباء خطط دفع للعلاج، تتضمن عادة دفعة مقدمة ثم خطة دفع دون فوائد تتراوح مدتها بين 12 و24 شهرا. إذا كنت قادرا على دفع التكلفة الكاملة مقدما، فاستفسر عما إذا كان مزود الخدمة سيقدم خصما مقابل القيام بذلك".

"دعامة أسنان مدى الحياة"

إذا كنت تظن أنك تخلصت من تقويم الأسنان بعد استكمال العلاج فعليك التفكير مجددا. فوفقا للدكتور لوبريستي إن الدعامة تساعد على تثبيت أسنانك في مكانها. وهناك خيارات مختلفة تتضمن الدعامات الشفافة التي يتم ارتداءها ليلا أو دعامة تثبيت دائمة خلفية.

وأفاد الموقع بأنك لن تضطر إلى ارتداء دعامة أسنان مدى الحياة بعد انتهاء العلاج فحسب، بل سيعلم أخصائي تقويم الأسنان ما إذا كنت ترتديها بانتظام. وحسب طبيبة الأسنان تيموثي شايس فإن المرضى الذين لا يرتدون دعامة الأسنان بعد انتهاء العلاج عادة ما تعود أسنانهم إلى الاعوجاج مرة أخرى.

"تناول الطعام وتقويم الأسنان"

ونوّه الموقع بأنك قد تعتقد أن تناول الطعام مرتديا تقويم الأسنان لن يضرك، لكن أخصائي تقويم الأسنان سيتفطن إلى ذلك. وحيال هذا الشأن، قالت الدكتورة شايس إنه "عندما يزورني المرضى الذين يتناولون الطعام ويشربون سوائل غير الماء يكون تقويم الأسنان لديهم ملطخا بالبقع وقذرا. ولا يمنح ذلك الأسنان منظرا غير محبذ فقط، بل يمكن أن يتسبب في تآكل التقويم وتداعيه".

"ليس مجرد علاج تجميلي"

وذكر الموقع أنه قد يبدو أن الأشخاص يذهبون إلى أخصائي تقويم الأسنان فقط لتقويم أسنانهم، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى. ففي حين لا يجد بعض الأشخاص حرجا في عيش حياتهم بأسنان معوجة، يحتاج آخرون لتقويم الأسنان حتى يتمكنوا من مضغ الطعام والتكلم بشكل طبيعي.

"تنظيف الأسنان"

ونقل الموقع عن الدكتورة شايس أن "الأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالفرشاة والخيط جيدا عادة ما يعانون أكثر من غيرهم من تراكم اللويحات السنية والجير وتسوس الأسنان. وقد يؤدي عدم تنظيف الفم جيدا طيلة أسبوع أو شهر إلى نزيف اللثة والنفس الكريه".

"زيارة أخصائي تقويم الأسنان"

حتى إذا كنت تعتقد أن ابنك في غنى عن أخصائي تقويم الأسنان، فلابد من خضوعه لكشف قبل بلوغ سن السابعة. وقد أكد أخصائي تقويم الأسنان جاكي ميلر أن فحص الطفل واكتشاف المشكلة في وقت مبكر يسهل العلاج ويزيد من فرص ظهور أسنان دائمة غير معوجة.

"التدخن"

كما نقل الموقع عن الدكتورة شايس أن المدخنين عادة ما يقلعون عن التدخين بسبب طبقة الجير واللويحات السنية التي تتراكم على أسنانهم. ويمكن أن يؤثر التدخين على تقويم الأسنان ويزيد من مدة العلاج





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نشر موقع "ذا هيلثي" الأمريكي، تقريرا كشف من خلاله الأسرار التي من غير المرجح أن يطلعك عليها أخصائي تقويم الأسنان.وقال الموقع في تقريره الذي ترجمه عربي21، إنه إذا كنت تعتقد أنه بإمكانك التخلف عن ارتداء تقويم الأسنان ظنا منك أن أخصائي تقويم الأسنان الذي يشرف على حالتك لن يتفطن إلى ذلك، فأنت مخطئ.أكد الموقع أن ابتسامتك هي أول ما يلاحظه أي شخص يراك، والمواظبة على زيارة طبيب الأسنان من شأنها أن تضمن لك التمتع بأسنان سوية وناصعة البياض مثل اللآلئ. ولكن، على غرار بقية الأطباء، قد يكون لدى أخصائي تقويم الأسنان بعض الأمور التي ربما يتمنى لو أنك كنت تعرفها من قبل، لكنه لن يخبرك بشأنها.نوه الموقع بأن مبدأ إعادة التدوير ينطبق أيضا على مشابك الأسنان تماما مثل الأكياس البلاستيكية وزجاجات الصودا. وفي الواقع، يقوم بعض أخصائي تقويم الأسنان بالتقليل من بقايا مشابك الأسنان، والحد من التكلفة من خلال إعادة تدوير معدات الأسنان. وتقوم بعض الشركات، على غرار "أورثو سايكل"، بتنظيف وفحص وفرز مشابك الأسنان المعدنية المستعملة لتكون آمنة للاستخدام مرة أخرى.ذكر الموقع أنه مهما كنت مصرا على أنك ترتدي تقويم الأسنان بانتظام فإن أخصائي تقويم الأسنان يمكنه معرفة الحقيقة. وحسب أخصائي تجميل الأسنان في ستامفورد من ولاية كونكتيكت، ماثيو لوبريستي، "نحن نعلم أنك لم ترتد تقويم الأسنان لأن هناك خاصية على مشابك الأسنان تمكننا من ذلك. هناك علامات زرقاء خلف المشابك تبدأ بالاضمحلال عندما ترتدي التقويم، وإذا بقيت على حالها فذلك دليل على أنك لا ترتديه".وأورد الموقع أن أخصائي تقويم الأسنان يمكن أن يخبرك أن علاجك سيستغرق سنة ونصف أو سنتين، ولكنها مدة تقريبية. ففي الحقيقة، تستغرق العديد من العلاجات وقتا أكثر مما هو متوقع.وأكد موقع "ذا هيلثي" أن "تكاليف زيارة أخصائي تقويم الأسنان باهظة، لكن معظم الأطباء يساعدون مرضاهم على التحكم في تكاليف العلاج. ووفقا للجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان، من الشائع أن يقدم الأطباء خطط دفع للعلاج، تتضمن عادة دفعة مقدمة ثم خطة دفع دون فوائد تتراوح مدتها بين 12 و24 شهرا. إذا كنت قادرا على دفع التكلفة الكاملة مقدما، فاستفسر عما إذا كان مزود الخدمة سيقدم خصما مقابل القيام بذلك".إذا كنت تظن أنك تخلصت من تقويم الأسنان بعد استكمال العلاج فعليك التفكير مجددا. فوفقا للدكتور لوبريستي إن الدعامة تساعد على تثبيت أسنانك في مكانها. وهناك خيارات مختلفة تتضمن الدعامات الشفافة التي يتم ارتداءها ليلا أو دعامة تثبيت دائمة خلفية.وأفاد الموقع بأنك لن تضطر إلى ارتداء دعامة أسنان مدى الحياة بعد انتهاء العلاج فحسب، بل سيعلم أخصائي تقويم الأسنان ما إذا كنت ترتديها بانتظام. وحسب طبيبة الأسنان تيموثي شايس فإن المرضى الذين لا يرتدون دعامة الأسنان بعد انتهاء العلاج عادة ما تعود أسنانهم إلى الاعوجاج مرة أخرى.ونوّه الموقع بأنك قد تعتقد أن تناول الطعام مرتديا تقويم الأسنان لن يضرك، لكن أخصائي تقويم الأسنان سيتفطن إلى ذلك. وحيال هذا الشأن، قالت الدكتورة شايس إنه "عندما يزورني المرضى الذين يتناولون الطعام ويشربون سوائل غير الماء يكون تقويم الأسنان لديهم ملطخا بالبقع وقذرا. ولا يمنح ذلك الأسنان منظرا غير محبذ فقط، بل يمكن أن يتسبب في تآكل التقويم وتداعيه".وذكر الموقع أنه قد يبدو أن الأشخاص يذهبون إلى أخصائي تقويم الأسنان فقط لتقويم أسنانهم، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى. ففي حين لا يجد بعض الأشخاص حرجا في عيش حياتهم بأسنان معوجة، يحتاج آخرون لتقويم الأسنان حتى يتمكنوا من مضغ الطعام والتكلم بشكل طبيعي.ونقل الموقع عن الدكتورة شايس أن "الأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم بالفرشاة والخيط جيدا عادة ما يعانون أكثر من غيرهم من تراكم اللويحات السنية والجير وتسوس الأسنان. وقد يؤدي عدم تنظيف الفم جيدا طيلة أسبوع أو شهر إلى نزيف اللثة والنفس الكريه".حتى إذا كنت تعتقد أن ابنك في غنى عن أخصائي تقويم الأسنان، فلابد من خضوعه لكشف قبل بلوغ سن السابعة. وقد أكد أخصائي تقويم الأسنان جاكي ميلر أن فحص الطفل واكتشاف المشكلة في وقت مبكر يسهل العلاج ويزيد من فرص ظهور أسنان دائمة غير معوجة.كما نقل الموقع عن الدكتورة شايس أن المدخنين عادة ما يقلعون عن التدخين بسبب طبقة الجير واللويحات السنية التي تتراكم على أسنانهم. ويمكن أن يؤثر التدخين على تقويم الأسنان ويزيد من مدة العلاج







طب صحة أسنان



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