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الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الوضع الاقتصادي إذا لم يتم التوافق على حل سريع باليمن

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*يمن برس - متابعة خاصة



حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، من تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن خلال الشهور القادمة إذا فشل التوافق بين أطراف النزاع في البلاد.



جاء ذلك في الجلسة التي خصصها منتدى الدوحة للحديث عن مستقبل اليمن وإمكانية تحقيق السلام فيه، ضمن جلسات يومه الثاني في فندق شيراتون أمس الأحد.



وقال لوكوك إن اليمن يعاني من حرب أهلية سيئة للغاية وربما تتراجع حدة الحرب في عام 2020 حيث يوجد حوار بين الأطراف اليمنية.



وقال إن اليمن سيحتاج إلى مبالغ لمساعدة السكان حيث تعد الأمم المتحدة جزءًا من الحل هناك وإن لم تكن سببًا من الأوضاع التي أدت إلى خنق الوضع هناك، لكنها تقدم دعمها لاثني عشر مليون شخص وتقدم مساعدات طبية وفق برنامج ضخم في ظل الوضع السيء هناك والعقبات التي تضعها بعض الأطراف.



ولفت لوكوك إلى أن الوضع الاقتصادي المنهار نتيجة هبوط سعر الريال اليمني، مؤشر على وجود نقص في العملة الأجنبية، مضيفاً "نخشى أن يتفاقم في الشهور القادمة إذا فشل التوافق بين الأطراف".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، من تفاقم الوضع الاقتصادي في اليمن خلال الشهور القادمة إذا فشل التوافق بين أطراف النزاع في البلاد.جاء ذلك في الجلسة التي خصصها منتدى الدوحة للحديث عن مستقبل اليمن وإمكانية تحقيق السلام فيه، ضمن جلسات يومه الثاني في فندق شيراتون أمس الأحد.وقال لوكوك إن اليمن يعاني من حرب أهلية سيئة للغاية وربما تتراجع حدة الحرب في عام 2020 حيث يوجد حوار بين الأطراف اليمنية.وقال إن اليمن سيحتاج إلى مبالغ لمساعدة السكان حيث تعد الأمم المتحدة جزءًا من الحل هناك وإن لم تكن سببًا من الأوضاع التي أدت إلى خنق الوضع هناك، لكنها تقدم دعمها لاثني عشر مليون شخص وتقدم مساعدات طبية وفق برنامج ضخم في ظل الوضع السيء هناك والعقبات التي تضعها بعض الأطراف.ولفت لوكوك إلى أن الوضع الاقتصادي المنهار نتيجة هبوط سعر الريال اليمني، مؤشر على وجود نقص في العملة الأجنبية، مضيفاً "نخشى أن يتفاقم في الشهور القادمة إذا فشل التوافق بين الأطراف".







الأمم المتحدة تحذير تفاقم الوضع الاقتصادي



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