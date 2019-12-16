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الخارجية تتهم الانتقالي بوضع العراقيل أمام اتفاق الرياض

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*يمن برس - خاص



اتهم وزير الخارجية محمد الحضرمي المجلس الانتقالي الجنوبي بوضع عراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي.



وقال الوزير الحضرمي في تغريدة على تويتر رصدها "يمن برس"، "من المؤسف أن نجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الفريق الميداني المعني بمتابعة تنفيذه".



وأكد الحضرمي في تغريدته وجود بعض الخروقات والاستحداثات من قبل الانتقالي التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه.



يذكر اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي ينص على على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، إلا أنه لم ينفذ حتى اللحظة على أرض الواقع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اتهم وزير الخارجية محمد الحضرمي المجلس الانتقالي الجنوبي بوضع عراقيل أمام تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي.وقال الوزير الحضرمي في تغريدة على تويتر رصدها "يمن برس"، "من المؤسف أن نجد هناك بعض العراقيل التي يضعها المجلس الانتقالي في طريق تنفيذ اتفاق الرياض وعمل الفريق الميداني المعني بمتابعة تنفيذه".وأكد الحضرمي في تغريدته وجود بعض الخروقات والاستحداثات من قبل الانتقالي التي تعيق إحراز أي تقدم في الترتيبات الأمنية والعسكرية المشار إليها في الاتفاق وملاحقه.يذكر اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي ينص على على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، إلا أنه لم ينفذ حتى اللحظة على أرض الواقع.







وزير الخارجية الحضرمي الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض



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