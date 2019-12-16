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الحوثيون يزعمون أنهم سيكشفون عن "ضربة قاصمة" للتحالف
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 09:10:00 مساءً
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*يمن برس - صنعاء
قالت وزارة الداخلية في حكومة المليشيات، إنها ستكشف خلال الأيام المقبلة عن ما أسمتها "إنجازات أمنية مهمة".
ووفقاً لموقع وزارة الداخلية على الإنترنت، ستعقد الأجهزة الأمنية مؤتمراً صحفياً خلال أيام، للكشف عن إنجازات أمنية "تشكل ضربة قاصمة لمخابرات العدو"، حد تعبيره، في إشارة للتحالف.
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