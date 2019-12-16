6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سيارة مستعملة

*يمن برس - متابعات

أكدت إحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في الفحوص الفنية قبل شراء السيارات المستعملة، أنه من المهم جدا التأكّد من عدم وقوع حادث للسيارة من قبل، وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء السيارة.

وقالت مؤسسة “ديكرا” الألمانية: إنه يصعب التعرف على تعرض السيارة إلى حادث ما، بالنسبة للأشخاص العاديين، حيث لا يمكن التعرف على سيارة وقع لها حادث من الوهلة الأولى، فالأضرار المخفية مثل الأخطاء الناتجة من أعمال الإصلاح بالهيكل أو عيوب الطلاء لا يمكن التعرف عليها، إلا من خلال البحث والتدقيق.

وأوضحت أن علامات تعرض السيارة لحادث ما، تتمثل في سوء غلق الأبواب والأغطية، والتفاوت في التآكل، واختلاف درجة اللون على الطلاء، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة، وتآكل الإطارات على نحو غير متساوٍ، وجنوح السيارة إلى اتجاه واحد في أثناء القيادة.

وفي النهاية نصحت “ديكرا” – بحسب “سكاي نيوز عربية” – بإسناد هذه المهمة لفني مختص، يمكنه التأكّد من عدم تعرض السيارة لحادث، من خلال مقياس سمك الطلاء وبرنامج التشخيص، وقبل كل شيء بالخبرة المناسبة، كما أشارت إلى ضرورة إلقاء نظرة على دفتر خدمة وصيانة السيارة، وسؤال صاحبها عن “دافع البيع”.