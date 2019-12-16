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دراسة جديدة تثبت أن للواتس اب تأثير إيجابي على الصحة النفسية
الإثنين, 16 ديسمبر, 2019 11:20:00 مساءً

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دراسة جديدة تثبت أن للواتس اب تأثير إيجابي على الصحة النفسية
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*يمن برس - متابعات

الأشخاص الذين يميلون إلى قضاء المزيد من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما واتسآب، يشعرون بالوحدة أقل من غيرهم ولديهم ثقة أعلى بالنفس. هذا ما أثبتته دراسة جديدة أجرتها جامعة إيدج هيل البريطانية.

فقد وجد الباحثون أن تطبيق الرسائل النصية له تأثير إيجابي على الصحة النفسية، بحسب صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية.

وقالت الدكتورة ليندا كاي من جامعة إيدج هيل: "كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على WhatsApp، كلما زاد شعورهم بأنهم قريبون من أصدقائهم وعائلتهم، وينظرون إلى هذه العلاقات على أنها ذات نوعية جيدة".

وأضافت: "علاوة على ذلك، كلما كانت هذه الصداقات قوية، كلما زاد شعور الناس بالانتماء إلى مجموعات WhatsApp الخاصة بهم، وكلما كان ذلك مرتبطا بشكل إيجابي بتقديرهم الذاتي وكفاءتهم الاجتماعية".

شارك في الدراسة 200 مستخدم، 158 امرأة و 41 رجلاً، بمتوسط عمر 24 عاما،  وتم نشرها في المجلة الدولية لدراسات الإنسان والحاسوب.

ووجد الباحثون أن متوسط الاستخدام اليومي المبلغ عنه لـ WhatsApp كان حوالي 55 دقيقة، حيث يستخدمه الكثيرون بسبب شعبيته ووظيفة الدردشة الجماعية.

وقالت كاي: "توضح النتائج كيف أن العوامل المتعلقة بالترابط الاجتماعي تقوم بتوثيق الصلة في هذا المجال، كوسيلة لفهم كيفية ارتباط استخدام التكنولوجيا بالرفاهية النفسية والاجتماعية".




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خاص - يمن برس

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