الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / حكومة دبي ترد على الحملة الشرسة لمقاطعة منتجاتها

حكومة دبي ترد على الحملة الشرسة لمقاطعة منتجاتها

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة



ردت حكومة دبي بتوضيحات على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبو ظبي والرياض.



وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي.



وقالت حكومة دبي إن تحليل البيانات، أوضح أن من تصدر هذه الحملة مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية.



وكان مغردون قد أطلقوا حملة على تويتر تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية، وشارك العديد منهم صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أخرى منها الصين، مما فسره البعض على أنه "غش" و"تدن" في جودة البضائع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ردت حكومة دبي بتوضيحات على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبو ظبي والرياض.وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي.وقالت حكومة دبي إن تحليل البيانات، أوضح أن من تصدر هذه الحملة مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية.وكان مغردون قد أطلقوا حملة على تويتر تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية، وشارك العديد منهم صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أخرى منها الصين، مما فسره البعض على أنه "غش" و"تدن" في جودة البضائع.







حكومة دبي ترد حملة مقاطعة الإمارات



شارك الخبر أصدقاءك:



1106

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







