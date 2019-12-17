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حكومة دبي ترد على الحملة الشرسة لمقاطعة منتجاتها
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 07:26:00 صباحاً

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حكومة دبي ترد على الحملة الشرسة لمقاطعة منتجاتها

*يمن برس - متابعة خاصة

ردت حكومة دبي بتوضيحات على الحملة التي استهدفت المنتجات الإماراتية والمصدرة من منطقة جبل علي، وخاصة الموجهة إلى السعودية، ملمحة إلى أن مصدر الحملة دول معادية لأبو ظبي والرياض.

وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي إلى أن هناك حملة تشويه ممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي استهدفت المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي.

وقالت حكومة دبي إن تحليل البيانات، أوضح أن من تصدر هذه الحملة مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية.

وكان مغردون قد أطلقوا حملة على تويتر تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية، وشارك العديد منهم صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أخرى منها الصين، مما فسره البعض على أنه "غش" و"تدن" في جودة البضائع.


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خاص - يمن برس

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