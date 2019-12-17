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مراكز أرصاد عربية تحذر من موجة برد تجتاح اليمن ابتداءً من هذا اليوم!
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 05:37:00 مساءً

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مراكز أرصاد عربية تحذر من موجة برد تجتاح اليمن ابتداءً من هذا اليوم!

*يمن برس -متابعة خاصة
حذرت مراكز أرصاد عربية اليوم الثلاثاء، من اجتياح بعض المحافظات اليمنية لموجة صقيع شديدة البرودة ابتداء من بعد غد الخميس وحذرت اليمنيين القاطنين في المحافظات الجبلية والمرتفعات إلى أخذ الحيطة والحذر.

مبينة أن وسط الجزيرة العربية سوف تشهد موجة برد شديدة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل الخميس المقبل إلى الأراضي اليمنية.

مطالبة من المواطنين لاسيما كبار السن والأطفال أخد الحيطة والحذر

مركز الأرصاد اليمني قال في نشره سابقة له أن المحافظات المرتفعة والجبيلة ستشهد منخفض جوي خلال الايام القادمة


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خاص - يمن برس

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