الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / المواجهات تشتعل بين الجيش الوطني والحوثيين غربي الضالع

المواجهات تشتعل بين الجيش الوطني والحوثيين غربي الضالع

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -الضالع

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن .



وذكرت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة تشهدها جبهتي حجر وقعطبة، وذلك عقب هجوما لمليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني.



وأكدت المصادر، أن قوات الجيش تصدت للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والعتاد.مشيرة إلى تجدد المواجهات مساء اليوم وما زالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.



وجاءت المعارك بين الجيش وميليشيا الحوثي بعد وصول تعزيزات عسكرية خلال الأيام الماضية إلى الطرفين في مناطق المواجهات.



والسبت الماضي، أعلن الجيش الوطني تنفيذ كمين لمجموعة من المليشيا الحوثية غرب الضالع، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان المدعو أبو أكرم السراجي، والمدعو منصور البساره. كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه حبيل السماعي.



وتخوض قوات الجيش معارك مستمرة في جبهات القتال بمحافظة الضالع، حيث تحاول الميليشيات تحقيق تقدم مناطق شمال المحافظة، منذ طردهم من المحافظة في يوليو 2015.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني غرب محافظة الضالع جنوبي اليمن .وذكرت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة تشهدها جبهتي حجر وقعطبة، وذلك عقب هجوما لمليشيات الحوثي على مواقع الجيش الوطني.وأكدت المصادر، أن قوات الجيش تصدت للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والعتاد.مشيرة إلى تجدد المواجهات مساء اليوم وما زالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.وجاءت المعارك بين الجيش وميليشيا الحوثي بعد وصول تعزيزات عسكرية خلال الأيام الماضية إلى الطرفين في مناطق المواجهات.والسبت الماضي، أعلن الجيش الوطني تنفيذ كمين لمجموعة من المليشيا الحوثية غرب الضالع، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان المدعو أبو أكرم السراجي، والمدعو منصور البساره. كما أسفر الكمين عن جرح 21 حوثيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه حبيل السماعي.وتخوض قوات الجيش معارك مستمرة في جبهات القتال بمحافظة الضالع، حيث تحاول الميليشيات تحقيق تقدم مناطق شمال المحافظة، منذ طردهم من المحافظة في يوليو 2015.







المواجهات الجيش الوطني الحوثيين قعطبة الضالع



شارك الخبر أصدقاءك:



538

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







