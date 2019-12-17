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الترجي التونسي يذل السد القطري بنصف دستة أهداف وينتزع المركز الخامس في البطولة

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من مباراة الترجي والسد اليوم

*يمن برس -متابعة خاصة

انتزع فريق الترجي التونسي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر، بعد أن اكتسح نظيره السد القطري بستة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة العالمية.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الترجي الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق حمدو الهوني.



وأضاف أنيس البدري الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 13، قبل أن تشهد الدقيقة 23 طرد عبدالكريم حسن ليلعب السد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.



وأضاف البدري الهدف الثاني له والثالث للترجي في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، قبل أن يقلص الجزائري بغداد بونجاح النتيجة بإحرازه الهدف الأول للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 32.



ونجح الهوني في إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 42، ليخرج الترجي متقدمًا من شوط المباراة الأول بأربعة أهداف لهدف.



ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 تمكن السد من إضافة الهدف الثاني عن طريق حسن الهيدوس من ضربة جزاء.



بعدها كشر لاعبو الترجي عن أنيابهم، ونجح الهوني في تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 74.



ومع حلول الدقيقة 87 اختتم سامح الدربالي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للترجي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انتزع فريق الترجي التونسي المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر، بعد أن اكتسح نظيره السد القطري بستة أهداف لهدفين في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة العالمية.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الترجي الذي دخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة، وتمكن من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة السادسة عن طريق حمدو الهوني.وأضاف أنيس البدري الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 13، قبل أن تشهد الدقيقة 23 طرد عبدالكريم حسن ليلعب السد الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.وأضاف البدري الهدف الثاني له والثالث للترجي في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، قبل أن يقلص الجزائري بغداد بونجاح النتيجة بإحرازه الهدف الأول للسد من ضربة جزاء في الدقيقة 32.ونجح الهوني في إضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 42، ليخرج الترجي متقدمًا من شوط المباراة الأول بأربعة أهداف لهدف.ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 تمكن السد من إضافة الهدف الثاني عن طريق حسن الهيدوس من ضربة جزاء.بعدها كشر لاعبو الترجي عن أنيابهم، ونجح الهوني في تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 74.ومع حلول الدقيقة 87 اختتم سامح الدربالي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للترجي.







الترجي التونسي قطر كأس العالم للأندية



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