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(اشتملت على قوانين ووسائل ومواسم الصيد)..محروس يقر لائحة جديدة لتنظيم الصيد في الأرخبيل

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اجتماع محافظ سقطرى بشأن اللائحة التنظيمية للصيد

*يمن برس -سقطرى

أقر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي أحمد سعيد محروس اليوم الثلاثاء لائحة قوانين الصيد والصيد التقليدي بعد اجتماع باللجنة المشكلة لإعداد لائحة الصيد التقليدي.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "محروس" باللجنة المشكلة والمكلفة بإعداد لوائح الصيد والصيد التقليدي ورؤساء وممثلي الجمعيات والإتحاد السمكي في المحافظة وبحضور مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية.



وقالت الصفحة الرسمية للمحافظ "محروس" إن اللجنة المشكلة باشرت بإعداد لوائح وقوانين الصيد والصيد التقليدي برئاسة حسن خميس مرجان.



وأضافت أنه جرى إعداد اللائحة فور تشكيلها من قبل محافظ المحافظة للحفاظ على الثروة السمكية التي يمتاز بها ارخبيل سقطرى والحد من العبث والصيد العشوائي والجائر.



واشتملت اللائحة على قوانين ومواسم للصيد وحددت وسائل محددة للصيد التي ليس لها أضرار على الثروة السمكية وجرمت أي وسائل لها تأثيرات سلبية على الثروة السمكية والبيئة البحرية كالجرف والقنص ورتبت على مستخدميها عقوبات.



وتهدف هذه الخطوة للحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من المخاطر الناتجة عن الصيد العشوائي الذي يعرض الثروة للعبث، كما فرضت اللائحة عقوبات على المخالفين لقوانين الصيد.



من جانبه أكد المحافظ محروس على أهمية الثروة السمكية والحفاظ عليها ومنع العبث فيها لتستفيد منها الأجيال المتعاقبة حيث تعد أحد أهم مصادر دخل سكان المحافظة ويعتمد عليها بشكل رئيسي في تحسين الدخل القومي.



وأشار إلى أن السلطة المحلية على تواصل ومتابعة مستمرة مع وزارة الثروة السمكية لما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية مؤكدا بأن الوزارة تولي اهتمام كبير بالقطاع السمكي كونه أحد الموارد المهمة والرافدة للاقتصاد اليمني.



وفي السياق ذاته بارك الأستاذ سعد محمد بازدياد مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية محافظة سقطرى هذا الإنجاز التاريخي الذي يشكل نقطة تحول وانطلاقة لتعزيز والحفاظ على الثروة السمكية.



وبين أن تنظيم عملية الصيد في الأرخبيل يضاف إلى رصيد انجازات محافظ المحافظة الذي يولي اهتمام بالغاً بالقطاع السمكي لما له من أهمية في تحسين الوضع المعيشي لدى أبناء المحافظة كون شريحة كبيرة من سكانها يمتهنون الصيد كمصدر دخل لهم واسرهم.



وفي اللقاء تم اعتماد صندوق لدعم القطاع السمكي ومناقشة موضوع مستقبلي لإنشاء ورشة هندسية مختصة بالقطاع السمكي تقوم بمهام مساندة الصيادين وتوفير لهم معدات وأدوات الصيد والصيانة اللازمتين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقر محافظ محافظة أرخبيل سقطرى الأستاذ رمزي أحمد سعيد محروس اليوم الثلاثاء لائحة قوانين الصيد والصيد التقليدي بعد اجتماع باللجنة المشكلة لإعداد لائحة الصيد التقليدي.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "محروس" باللجنة المشكلة والمكلفة بإعداد لوائح الصيد والصيد التقليدي ورؤساء وممثلي الجمعيات والإتحاد السمكي في المحافظة وبحضور مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية.وقالت الصفحة الرسمية للمحافظ "محروس" إن اللجنة المشكلة باشرت بإعداد لوائح وقوانين الصيد والصيد التقليدي برئاسة حسن خميس مرجان.وأضافت أنه جرى إعداد اللائحة فور تشكيلها من قبل محافظ المحافظة للحفاظ على الثروة السمكية التي يمتاز بها ارخبيل سقطرى والحد من العبث والصيد العشوائي والجائر.واشتملت اللائحة على قوانين ومواسم للصيد وحددت وسائل محددة للصيد التي ليس لها أضرار على الثروة السمكية وجرمت أي وسائل لها تأثيرات سلبية على الثروة السمكية والبيئة البحرية كالجرف والقنص ورتبت على مستخدميها عقوبات.وتهدف هذه الخطوة للحفاظ على المخزون السمكي وحمايته من المخاطر الناتجة عن الصيد العشوائي الذي يعرض الثروة للعبث، كما فرضت اللائحة عقوبات على المخالفين لقوانين الصيد.من جانبه أكد المحافظ محروس على أهمية الثروة السمكية والحفاظ عليها ومنع العبث فيها لتستفيد منها الأجيال المتعاقبة حيث تعد أحد أهم مصادر دخل سكان المحافظة ويعتمد عليها بشكل رئيسي في تحسين الدخل القومي.وأشار إلى أن السلطة المحلية على تواصل ومتابعة مستمرة مع وزارة الثروة السمكية لما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية مؤكدا بأن الوزارة تولي اهتمام كبير بالقطاع السمكي كونه أحد الموارد المهمة والرافدة للاقتصاد اليمني.وفي السياق ذاته بارك الأستاذ سعد محمد بازدياد مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية محافظة سقطرى هذا الإنجاز التاريخي الذي يشكل نقطة تحول وانطلاقة لتعزيز والحفاظ على الثروة السمكية.وبين أن تنظيم عملية الصيد في الأرخبيل يضاف إلى رصيد انجازات محافظ المحافظة الذي يولي اهتمام بالغاً بالقطاع السمكي لما له من أهمية في تحسين الوضع المعيشي لدى أبناء المحافظة كون شريحة كبيرة من سكانها يمتهنون الصيد كمصدر دخل لهم واسرهم.وفي اللقاء تم اعتماد صندوق لدعم القطاع السمكي ومناقشة موضوع مستقبلي لإنشاء ورشة هندسية مختصة بالقطاع السمكي تقوم بمهام مساندة الصيادين وتوفير لهم معدات وأدوات الصيد والصيانة اللازمتين.







محروس الصيد الأرخبيل



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