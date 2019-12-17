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لأول مرة ..افتتاح "دار سينما" شرقي العاصمة السعودية الرياض
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 09:31:00 مساءً

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لأول مرة ..افتتاح "دار سينما" شرقي العاصمة السعودية الرياض
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*يمن برس -متابعة خاصة
تفتح شركة "موفي سينما" السعودية، مساء غد الأربعاء، أول دار عرض سينمائية شرقي العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، أن العلامة التجارية المحلية في قطاع السينما بالمملكة "موڤي سينما" أعلنت افتتاح دار عرض غدا في أحد المراكز التجارية شرقي الرياض.


وقالت الشركة في بيان لها "إن الدار تعد الأولى على مستوى الأحياء الشرقية للعاصمة".

وأضافت أن دار السينما الجديدة تحتوي على 6 شاشات عرض مختلفة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 500 مقعد، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح يتضمن العرض الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم "STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER".

يشار إلى أن وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد، افتتح الأربعاء 18 أبريل/ نيسان من عام 2018، أول دار سينما في السعودية.

وتفتتح السينما في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة السعودية الرياض، ومن المنتظر افتتاح 350 دار عرض سينمائي في السعودية حتى عام 2030.


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خاص - يمن برس

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