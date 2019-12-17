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قيادات المكونات الجنوبية تلتقي غدًا في بروكسل للاتفاق على موقف مشترك إزاء المستجدات

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*يمن برس - متابعة خاصة



توجهت قيادات جنوبية يمنية اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في منتدى بروكسل للتوافق الجنوبي، والذي يجمع قيادات المكونات الجنوبية اليمنية.



وينطلق اللقاء الذي ينظمه المعهد الأوروبي، غداً الأربعاء 18 ديسمبر، ومن المقرر أن يستمر إلى الخميس، حسب موقع الائتلاف الجنوبي.



وسيناقش المنتدى عدة محاور تستهدف تقريب وجهات نظر القيادات الجنوبية، وتوحيد مواقفهم وأدواتهم السياسية، إزاء مختلف القضايا على الساحة الجنوبية والساحة الوطنية بشكل عام، في ضوء المستجدات الأخيرة.



وسيقف المشاركون أمام جملة من القضايا، أهمها ما يتعلق بالسلام والاستقرار بالجنوب، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ووقف العنف وانتهاكات حقوق الانسان.



كما يتضمن اللقاء حوارات مفتوحة بشأن التوافق في العديد من القضايا، وآفاق إنهاء الحرب وبناء السلام، وكذا الاتفاق على خطة عمل للاجتماعات المقبلة.



ويتوقع أن يتم خلال اللقاء الذي ينعقد على مدى يومين، الاتفاق على محددات وموقف مشترك يجمع المكونات الجنوبية، للمشاركة الفاعلة في المفاوضات القادمة في إطار الحل الشامل في اليمن.



ومن المتوقع أن يجمع المنتدى رؤساء المكونات الجنوبية الفاعلة ورؤساء الجنوب السابقين ورموزًا وشخصيات وطنية جنوبية، من بينهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توجهت قيادات جنوبية يمنية اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في منتدى بروكسل للتوافق الجنوبي، والذي يجمع قيادات المكونات الجنوبية اليمنية.وينطلق اللقاء الذي ينظمه المعهد الأوروبي، غداً الأربعاء 18 ديسمبر، ومن المقرر أن يستمر إلى الخميس، حسب موقع الائتلاف الجنوبي.وسيناقش المنتدى عدة محاور تستهدف تقريب وجهات نظر القيادات الجنوبية، وتوحيد مواقفهم وأدواتهم السياسية، إزاء مختلف القضايا على الساحة الجنوبية والساحة الوطنية بشكل عام، في ضوء المستجدات الأخيرة.وسيقف المشاركون أمام جملة من القضايا، أهمها ما يتعلق بالسلام والاستقرار بالجنوب، وأهمية العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ووقف العنف وانتهاكات حقوق الانسان.كما يتضمن اللقاء حوارات مفتوحة بشأن التوافق في العديد من القضايا، وآفاق إنهاء الحرب وبناء السلام، وكذا الاتفاق على خطة عمل للاجتماعات المقبلة.ويتوقع أن يتم خلال اللقاء الذي ينعقد على مدى يومين، الاتفاق على محددات وموقف مشترك يجمع المكونات الجنوبية، للمشاركة الفاعلة في المفاوضات القادمة في إطار الحل الشامل في اليمن.ومن المتوقع أن يجمع المنتدى رؤساء المكونات الجنوبية الفاعلة ورؤساء الجنوب السابقين ورموزًا وشخصيات وطنية جنوبية، من بينهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.







قيادات جنوبية بروكسل منتدى التوافق



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