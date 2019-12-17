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قرار رئاسي مفاجئ بخصوص العميد الحمادي
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 10:35:00 مساءً

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الحمادب
الحمادب

*يمن برس - متابعة خاصة

أصدرت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي، اليوم الثلاثاء، قراراً مفاجئ بدفن جثمانه يوم الجمعة المقبل.

 

وقالت مصادر مطلعة، أنه سيتم نقل جثمان العميد الحمادي يوم الجمعة المقبل من مستشفى باصهيب في عدن إلى مسقط رأسه بمديرية المعافر جنوب محافظة تعز.

 

وفي حين تحدثت مصادر عن تقدم أسرته بطلب للجنة الرئاسية بدفنه بعد استكمال التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة والجثة أعلن نجل الحمادي زكريا رفضه دفن والده قبل نشر نتائج التحقيقات ومحاسبة المرتكبين.

 

وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في جريمة اغتيال العميد الحمادي غادرت، السبت الماضي، ريف محافظة تعز إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد استكمال تحقيقاتها الأولية مع المتهمين باغتيال الحمادي.




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خاص - يمن برس

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