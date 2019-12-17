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إيقاف حارس شالكه الألماني أربع مباريات بسبب حركة "كونغ فو
الثلاثاء, 17 ديسمبر, 2019 11:40:00 مساءً

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إيقاف حارس شالكه الألماني أربع مباريات بسبب حركة "كونغ فو
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*يمن برس - متابعات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم معاقبته ألكسندر نوبل حارس شالكه، بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ماليا بسبب تدخل عنيف ضد لاعب آينتراخت فرانكفورت ميات غاسينوفيتش خلال مباراة الفريقين.

وفي الدقيقة 66 من زمن اللقاء، تعرض نوبل البالغ 23 عاما للبطاقة الحمراء مباشرة والطرد من أرضية الملعب، بعد إيقافه هجمة لميات غاسينوفيتش، مهاجم الفريق الضيف، بطريقة خطرة، عندما وجه له ركلة هوائية على طريقة "الكونغ فو" خارج منطقة الجزاء.

يذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من "البوندسليغا" انتهت لمصلحة شالكه بهدف دون رد.




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خاص - يمن برس

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