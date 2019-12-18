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الفلفل الحار يقلل خطر الوفاة بهذا المرض الخطير
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 12:10:00 صباحاً

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الفلفل الحار يقلل خطر الوفاة بهذا المرض الخطير

*يمن برس - متابعات

وجدت دراسة أجريت في إيطاليا، ونشرت نتائجها في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، أن تناول الفلفل الحار بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الوفاة من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقام الباحثون بفحص الحالة الصحية لـ 23 ألف شخص على مدى ثماني سنوات، منهم من يتناول الفلفل الحار ومنهم من يمتنع عن ذلك.

ووجد الباحثون أن خطر الوفاة من نوبة قلبية كان أقل بنسبة 40 في المائة بين الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار أربع مرات على الأقل في الأسبوع، فيما الموت بالسكتة الدماغية كان بأقل من النصف.

وقالت ماريالاورا بوناشيو، وهي إخصائية في علم الأوبئة في المعهد العصبي المتوسطي، ومن المشرفين على الدراسة،" من الحقائق المثيرة أن الفلفل كان مفيدا للوقاية بغض النظر عن النظام الغدائي للشخص". 

وأضافت" الفلفل أظهر أنه جيد حتى في حال اتباع نظام غدائي غير صحي".

ووفقا للدراسة، فعلى الرغم من أن الفلفل الحار يستهلك بطرق مختلفة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يمكن أن يلعب دورا وقائيا تجاه صحتنا".

ويخطط الفريق الآن للتحقيق في آليات البيوكيميائية التي تجعل الفلفل الحار جيدا للصحة.

وأشاد خبراء آخرون بنتائج الدراسة رغم بعض التحفظ.

وقال دوان ميلور، وهو اختصاصي تغذية وزميل تدريس كبير في كلية استون الطبية في بريطانيا، "إن الورقة "مثيرة للاهتمام" ولكنها "لا تظهر علاقة سببية" بين استهلاك الفلفل الحار والفوائد الصحية".

وقال ميلور إن التأثير الإيجابي لاستهلاك الفلفل الحار الذي لوحظ في الدراسة يمكن أن يعزى إلى كيفية استخدام الفلفل في نظام غذائي شامل".




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خاص - يمن برس

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