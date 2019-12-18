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بيان هام من قيادة اللواء 35 مدرع بخصوص العميد الحمادي

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*يمن برس - خاص

أعلنت قيادة اللواء 35 مدرع بتعز، رفضها دفن جثمان قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي إلا بعد كشف ملابسات الجريمة.



وأكدت في بيان، الثلاثاء، حصل "يمن برس" على نسخة منه، مساندتها الكاملة لموقف أولياء دم العميد الحمادي ورفضهم دفن جثمانه أو تشييع جنازته، أو إقامة مراسيم العزاء، قبل استكمال اللجنة الرئاسية لأعمالها، والكشف عن الجهات المخططة والمدبرة للجريمة.



وكان زكريا يا الحمادي، نجل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، أعلن رفضه دفن والده الذي قُتل في ظروف غامضة مطلع ديسمبر الجاري، قبل الكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال والده وضبط مرتكبي الجريمة. أعلنت قيادة اللواء 35 مدرع بتعز، رفضها دفن جثمان قائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي إلا بعد كشف ملابسات الجريمة.وأكدت في بيان، الثلاثاء، حصل "يمن برس" على نسخة منه، مساندتها الكاملة لموقف أولياء دم العميد الحمادي ورفضهم دفن جثمانه أو تشييع جنازته، أو إقامة مراسيم العزاء، قبل استكمال اللجنة الرئاسية لأعمالها، والكشف عن الجهات المخططة والمدبرة للجريمة.وكان زكريا يا الحمادي، نجل العميد عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، أعلن رفضه دفن والده الذي قُتل في ظروف غامضة مطلع ديسمبر الجاري، قبل الكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال والده وضبط مرتكبي الجريمة. وقال نجل الحمادي في تدوينة على "فيسبوك" الثلاثاء، "لن يتم تشييع الشهيد القائد إلا بمكاشفة الرأي العام وأولياء الدم بحقيقة اغتيال الشهيد ومن ورائه وضبط من خطط ومول لاغتيال الرمز الجمهوري العميد ركن عدنان الحمادي. وتأتي تلك التصريحات بعد أن أصدرت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي، الثلاثاء، قراراً مفاجئ بدفن جثمانه يوم الجمعة المقبل.





"نص بيان قيادة اللواء 35 مدرع"



عقد بمقر قيادة اللواء 35 مدرع – شرعية في محافظة تعز، اجتماعاً استثنائياً لقيادات وضباط اللواء 35 مدرع ، وذلك للوقوف على التطورات الأخيرة بخصوص قضية الشهيد القائد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.



ووقفت قيادة اللواء على الأنباء المتواردة حول نية بعض الجهات تشييع جنازة القائد الشهيد ونقل جثمانه من العاصمة المؤقتة عدن، بغرض دفنه وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال القائد الشهيد، وكشف ملابسات جريمة الاغتيال والجهات التي خططت ودبرت لهذه العملية وأهدافها ودوافعها من ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي هزت محافظة تعز واليمن عامةً.



ويؤكد قادة وضباط وصف، وجنود اللواء 35 مدرع، على مساندتهم الكاملة، واللا محدودة لموقف أولياء دم الشهيد القائد العميد الركن عدنان محمد الحمادي، ورفضهم دفن جثمانه الطاهر، أو تشييع جنازته، أو إقامة مراسيم العزاء بوفاته، قبل استكمال اللجنة الرئاسية لأعمالها، ونجاحها في الكشف عن الجهات التي خططت ودبرت لهذه العملية الإجرامية البشعة والجبانة، التي مثلت طعنة في ضمير كل الشرفاء على طول وعرض الوطن اليمني الكبير.



وتشدد قيادات اللواء وضباط وجنود اللواء 35 مدرع، على أن موقفهم هذا، إنما يتأتى من قناعتهم التامة، بالقواعد الشرعية والدستورية والقانونية والعرفية، والتي تجعل حق التصرف في جثمان الشهيد القائد، سواءً بتشييعه ودفنه، أو بإبقائه إلى أجل قادم، إنما هو حقٌ شرعي ودستوري وقانوني وعرفي أصيل، لأولياء دم الشهيد، والذين يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك، رفضهم القاطع، دفن الجثمان أو تشييعه، إلا بعد الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد القائد البشعة، وكل المتورطين فيها من قريب أو بعيد، والدوافع والأهداف من وراء ارتكابها، وكل من ساهم بتقديم الدعم أو التمويل أو تقديم تسهيلات أو خدمات لوجستية أو غيرها لتنفيذ هذه المهمة القذرة.



كما أن قيادات وضباط وضباط صف وجنود اللواء 35 مدرع – شرعية، يهيبون بالجميع، أن موقفهم الثابت هذا، من دعم أولياء دم الشهيد في اختياراتهم ومواقفهم، يأتي من التزامهم الصارم، بشرف الجندية، والقيم العسكرية المثلى، التي كان القائد الشهيد، أبرز غرسها في وجداننا، واستلهمنا منه، روحها الشريفة الآنفة، الناصرة لزميل الجندية، المتمسكة بقيمها وأخلاقها وشهامتها ومروءتها الأصيلة، التي نفخر بها وأيما فخر، ونفخر بمن تشبعنا بها على يديه، الشهيد القائد عميد ركن عدنان محمد الحمادي، رحمه الله.



وختاماً: ندعو اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال الشهيد القائد، إلى بذل أقصى الجهود، والكشف عن نتائج التحقيقات بخصوص جريمة الاغتيال للرأي العام، والكشف عن كل الجناة، وكل الشبكات المتصلة بهم والداعمة لهم في ارتكاب هذا العمل الآثم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وعقابهم الرادع، وقصاصهم المستحق، وليشف الله صدور قومٍ مؤمنين.



الخزي والعار والخذلان والقصاص لقتلة الشهيد القائد وكل من تآمر معهم ودعمهم بالقول والعمل والإمكانيات، والخلود للقائد الشهيد العميد ركن عدنان الحمادي ولكل شهداء بلدنا الحبيب، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى و المختطفين والنصر لوطننا الحبيب من أقصاه إلى أقصاه.



صادر عن:





قيادة اللواء 35 مدرع



الثلاثاء



الموفق: 17/12/2019 وتأتي تلك التصريحات بعد أن أصدرت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي، الثلاثاء، قراراً مفاجئ بدفن جثمانه يوم الجمعة المقبل."نص بيان قيادة اللواء 35 مدرع"عقد بمقر قيادة اللواء 35 مدرع – شرعية في محافظة تعز، اجتماعاً استثنائياً لقيادات وضباط اللواء 35 مدرع ، وذلك للوقوف على التطورات الأخيرة بخصوص قضية الشهيد القائد العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع.ووقفت قيادة اللواء على الأنباء المتواردة حول نية بعض الجهات تشييع جنازة القائد الشهيد ونقل جثمانه من العاصمة المؤقتة عدن، بغرض دفنه وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال القائد الشهيد، وكشف ملابسات جريمة الاغتيال والجهات التي خططت ودبرت لهذه العملية وأهدافها ودوافعها من ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء التي هزت محافظة تعز واليمن عامةً.ويؤكد قادة وضباط وصف، وجنود اللواء 35 مدرع، على مساندتهم الكاملة، واللا محدودة لموقف أولياء دم الشهيد القائد العميد الركن عدنان محمد الحمادي، ورفضهم دفن جثمانه الطاهر، أو تشييع جنازته، أو إقامة مراسيم العزاء بوفاته، قبل استكمال اللجنة الرئاسية لأعمالها، ونجاحها في الكشف عن الجهات التي خططت ودبرت لهذه العملية الإجرامية البشعة والجبانة، التي مثلت طعنة في ضمير كل الشرفاء على طول وعرض الوطن اليمني الكبير.وتشدد قيادات اللواء وضباط وجنود اللواء 35 مدرع، على أن موقفهم هذا، إنما يتأتى من قناعتهم التامة، بالقواعد الشرعية والدستورية والقانونية والعرفية، والتي تجعل حق التصرف في جثمان الشهيد القائد، سواءً بتشييعه ودفنه، أو بإبقائه إلى أجل قادم، إنما هو حقٌ شرعي ودستوري وقانوني وعرفي أصيل، لأولياء دم الشهيد، والذين يؤكدون بما لا يدع مجالاً للشك، رفضهم القاطع، دفن الجثمان أو تشييعه، إلا بعد الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيد القائد البشعة، وكل المتورطين فيها من قريب أو بعيد، والدوافع والأهداف من وراء ارتكابها، وكل من ساهم بتقديم الدعم أو التمويل أو تقديم تسهيلات أو خدمات لوجستية أو غيرها لتنفيذ هذه المهمة القذرة.كما أن قيادات وضباط وضباط صف وجنود اللواء 35 مدرع – شرعية، يهيبون بالجميع، أن موقفهم الثابت هذا، من دعم أولياء دم الشهيد في اختياراتهم ومواقفهم، يأتي من التزامهم الصارم، بشرف الجندية، والقيم العسكرية المثلى، التي كان القائد الشهيد، أبرز غرسها في وجداننا، واستلهمنا منه، روحها الشريفة الآنفة، الناصرة لزميل الجندية، المتمسكة بقيمها وأخلاقها وشهامتها ومروءتها الأصيلة، التي نفخر بها وأيما فخر، ونفخر بمن تشبعنا بها على يديه، الشهيد القائد عميد ركن عدنان محمد الحمادي، رحمه الله.وختاماً: ندعو اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتيال الشهيد القائد، إلى بذل أقصى الجهود، والكشف عن نتائج التحقيقات بخصوص جريمة الاغتيال للرأي العام، والكشف عن كل الجناة، وكل الشبكات المتصلة بهم والداعمة لهم في ارتكاب هذا العمل الآثم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وعقابهم الرادع، وقصاصهم المستحق، وليشف الله صدور قومٍ مؤمنين.الخزي والعار والخذلان والقصاص لقتلة الشهيد القائد وكل من تآمر معهم ودعمهم بالقول والعمل والإمكانيات، والخلود للقائد الشهيد العميد ركن عدنان الحمادي ولكل شهداء بلدنا الحبيب، الشفاء للجرحى، الحرية للأسرى و المختطفين والنصر لوطننا الحبيب من أقصاه إلى أقصاه.صادر عن:قيادة اللواء 35 مدرعالثلاثاءالموفق: 17/12/2019





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تعز الحمادي بيان



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