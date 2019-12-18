في غياب صلاح.. أستون فيلا يسحق ليفربول بخماسية

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*يمن برس - متابعات

تأهل فريق أستون فيلا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ليفربول5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، على ملعب فيلا بارك في دور الربع نهائي من المسابقة.

وسجل أهداف أستون فيلا كونور هوريان في الدقيقة 14 ومورجان بويس، لاعب ليفربول، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17 وجوناثان كودجيا (هدفين) في الدقيقتين 37 والأخيرة من الشوط الأول وويسلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولعب ليفربول بفريق من الشباب، خاصة وأن الفريق يشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، حيث يستعد ليفربول لمواجهة فريق مونتيري المكسيكي غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقرر أن يشارك ليفربول في مباراة اليوم بفريق الشباب بعدما تم رفض تأجيل المباراة.

وكان ليفربول قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما تغلب على أرسنال بنتيجة 5 – 4 عبر ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جمعتهما بملعب “آنفيلد روود” ضمن منافسات دور الـ 16 بالتعادل الإيجابي 55.

فى المقابل كان استون فيلا قد تأهل بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة 2 – 1 في مباراة شهدت تألق الجناح المصري أحمد المحمدي الذي سجل الهدف الثاني لـ”الفيلانز”.

واستغل استون فيلا عاملي الأرض والجمهور ونقص خبرة شباب ليفربول من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي في محاولة لمصالحة الجماهير الغاضبة بسبب تراجع النتائج في مسابقة الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

في حين كان يسعي شباب ليفربول بقيادة المدرب نيل كريتشلي لإظهار قدراتهم وتقديم أفضل ما لديهم في مباراة اليوم أمام أستون فيلا على أمل تحقيق المفاجأة والحفاظ على حظوظ النادي لحصد اللقب.