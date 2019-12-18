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السيسي يرد على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل لحرب محتملة مع مصر
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 02:40:00 صباحاً

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السيسي يرد على تهديد إثيوبيا بحشد مليون مقاتل لحرب محتملة مع مصر
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*يمن برس - متابعات
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أول رد منه على تصريح رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، الذي قال إن بلاده قد تجند مليون شخص ضد مصر، أن بلاده "لا تريد إنفاق مواردها للحروب"

وقال السيسي، خلال اجتماع عقده مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية في إطار فعاليات "منتدى شباب العالم" في شرم الشيخ، تعليقا على تصريح أحمد: "مصر لم تتحدث على الإطلاق خلال فترة رئاستي بطريقة شائكة، ونحن لا نريد إنفاق مواردنا في الحروب وإنما على التنمية والإعمار".

وأضاف السيسي أنه إذا كان رئيس الوزراء الإثيوبي يشيد السد من أجل التنمية، فإن تكلفة حشد مليون شخص ستلتهم ثمار التنمية هذه.

ولفت إلى أن تجنيد مليون شخص يكلف مليارات الدولارات، قائلا: "إنت مش بتدور على تنمية؟ هتعمل سد وتنمية ولا هتصرف على حرب؟".

وشدد الرئيس المصري على أن بلاده "اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية"، موضحا: "لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل".

ولفت السيسي مع ذلك إلى أن عدم التوصل إلى أي اتفاق خلال المفاوضات المقبلة ستعني أنه سيكون هناك طرف رابع لحل أزمة سد النهضة.

وسبق أن نشرت وسائل إعلام تصريحات نسبت لرئيس وزراء إثيوبيا قال فيها إن بلاده قد تجند مليون شخص للمشاركة في حرب محتملة من قبل مصر دفاعا عن سد النهضة




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خاص - يمن برس

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