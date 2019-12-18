نبات مهمل.. بديل للسكر ويقضى على الدهون
*يمن برس - متابعات
قال الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية العلاجية وعضو الجمعية الامريكية لعلاج السمنة، إن نبات «الاستيفيا» من النباتات المهملة والتي تحتوي على فوائد كبيرة منها أنها بمثابة بديل للسكر ولكن بدون سعرات حرارية وتقضى على الدهون.
وأضاف "صبري، أن نبات «الاستيفيا» لونه أخضر يتم تجفيفه وتصنيعه بطرق معينة، كما يتم إنتاجه في من قبل شركات مختلفة وتباع بأسماء تجارية عديدة.
وأشار "أخصائى التغذية إلى أن هذا النبات يعادل كمية كبيرة جدا من السكر ولكن بشكل أمن وبدون سعرات حرارية، مؤكدا أنه لا خوف على مرضى السكر من تناوله، ولكن يرجى الحرص عليهم واستشارة الطبيب المختص.
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