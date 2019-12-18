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الحوثيون يداهمون محلات البالطوهات بصنعاء ويصادرون كميات منها بحجج إثارتها للفتنة
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 12:54:00 مساءً

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الحوثيون يداهمون محلات البالطوهات بصنعاء ويصادرون كميات منها بحجج إثارتها للفتنة
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*يمن برس - متابعة خاصة

نفذت مليشيات الحوثي الانقلابية، حملة على محلات بيع بالطوهات النساء، في شوارع العاصمة صنعاء .

وشكا مالكو محلات البالطوهات قيام مسلحين حوثيين بمداهمة محلاتهم في شارع هائل وشارع جمال، وقيامهم بمصادرة بعض البالطوهات بحجة أنها ضيقة وعليها أحزمة للخصر 

وأضافوا أن مليشيا الحوثي قامت بإحراق أحزمة الخصر الخاصة بالبالطوهات، فيما احتفظت بالبالطوهات التي صادرتها بحجة أنها ضيقة، وذلك لمساومة أصحاب المحلات على إعادتها مقابل إتاوات مالية.

وكانت مليشيا الحوثي قد نشرت في وقت سابق عناصرها في شوارع صنعاء لتوزيع بروشورات تحدد مواصفات البالطوهات الخاصة بالنساء، كما تحرش عدد من عناصر مليشيا الحوثي بعدد من النساء بحجة أنهن يلبسن بالطوهات ضيقة .

كما أصدرت مليشيا الحوثي تعميمات بذلك إلى الجامعات الحكومية والأهلية تحدد مواصفات لبس الطالبات .


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خاص - يمن برس

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