 الصفحة الرئيسية / طب وصحة / تعرف على فوائد الجوع لفترات قصيرة
تعرف على فوائد الجوع لفترات قصيرة
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 01:25:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعرف على فوائد الجوع لفترات قصيرة

*يمن برس - متابعات

أكد الدكتور فاليري سيرغييف الخبير في المركز الفدرالي للبحوث العلمية ونظم التغذية، على أن الصوم على مدى 12-36 ساعة يؤثر إيجابيا في الحالة الصحية للإنسان.

ووفقا للخبير، الامتناع عن تناول الطعام لفترات قصيرة يساعد الجسم على تدوير العناصر الغريبة وتحويلها إلى الغلوكوز الضروري للحصول على الطاقة. وعلاوة على هذا، خلال فترة الجوع يحصل الجسم على الطاقة من الأحماض الدهنية المخزنة، ما يساعد على تخفيض الوزن وتخفيف العبء على القلب والأوعية الدموية والجهاز العضلي الحركي.

ويشير الدكتور سيرغييف، إلى أن "الجوع لفترات قصيرة، يعيد تشغيل جهاز المناعة، الذي يبدأ بمكافحة العدوى والفطريات والفيروسات بنشاط. لذلك الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول الطعام بانتظام وبصورة دورية نادرا ما يمرضون".

ووفقا لهم أفضل فترة زمنية للامتناع عن تناول الطعام هي 12 ساعة، أي يمكن تناول الطعام خلال 12 ساعة من اليوم على سبيل المثال من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وبعدها يجب الامتناع عن تناول الطعام والاكتفاء بشرب الماء فقط.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
689
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2019 ©