القبض على مسلحين اغتالا إمام مسجد في حضرموت

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*يمن برس - متابعات خاصة

ألقت الأجهزة الأمنية بحضرموت القبض على مسلحين اثنين، بعد ساعات من تنفيذهما عملية اغتيال إمام مسجد في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

وقال بيان صادر عن المنطقة العسكرية الأولى، إن قوات "اللواء 37 مدرع" والبحث الجنائي، ألقت القبض على مسلحين اثنين في نقطة تفتيش بمنطقة الخشعة، وذلك بعد ساعات من اغتيالهما إمام مسجد في مديرية القطن.

وذكر البيان أن الجانيَين "م.ن.ع.ي" و "م.أ.ع. م" اغتالا "ع.س.ح.ي" بعد استدراجه إلى سيارتهما بمنطقة المدهر في مديرية القطن.