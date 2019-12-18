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بدء اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة في المياه الدولية
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 03:45:00 مساءً

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بدء اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة في المياه الدولية

*يمن برس - الحديدة

تبدأ اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع السابع المشترك للجنة تنسيق إعادة انتشار القوات بمحافظة الحديدة على متن سفينة الأمم المتحدة برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت غوها.

 

وقالت مصادر عسكرية إن الاجتماعات التي تعقد في المياه الدولية على متن السفينة الأممية "Antarctic dream" المتواجدة في البحر الأحمر وتستمر يومين ستخصص لمناقشة الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين، وفتح الممرات الإنسانية، وإحلال قوات الأمن وخفر السواحل.

 

من جانبه أوضح المتحدث باسم القوات المشتركة وضاح الدبيش، في تغريدة على "تويتر"، أن الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضة وصل مساء الثلاثاء، إلى السفينة لحضور الاجتماع المشترك.

 

وأشار إلى أن هذا هو اللقاء الرابع في البحر، بسبب عرقلة الحوثيين للمنافد البرية، ومنع الوفد الأممي من ممارسة عمله بأريحية".

 

واتهم الدبيش الحوثيين بـ"الكذب وعرقلة" العديد من الخطوات والاتفاقيات، بالإضافة إلى استهدافها للمدنيين، بالرغم من مرور عام على اتفاق السويد، وهي اتهامات نفتها الجماعة مرارًا.

 

وشهدت محافظة الحديدة غربي اليمن، خلال الأيام القليلة الماضية، مواجهات وتصعيد ميداني، تزامناً مع زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى صنعاء، اختتمها الثلاثاء، وسط تبادل الاتهامات بخرق الهدنة.




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خاص - يمن برس

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