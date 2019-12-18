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شاهد كنوزًا و آثارًا يعثر عليها مواطنون في قدس بتعز تكشف عن حضارة موغلة في القدم "صور"

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن أهالي منطقة الكدرة بمديرية قدس المواسط بمحافظة تعز عثورهم على ثروة كبيرة من الآثار القديمة، من تماثيل ومجوهرات ومستلزمات تعود إلى الزمن القديم.



وقال الشيخ عمار طربوش القدسي أحد وجهاء المنطقة إن الأهالي وأثناء الحفر العشوائي وجدوا بعض الآثار التي تؤكد وجود حضارة ضاربة الأطناب.



وحمل الشيخ القدسي السلطة المحلية القيام بدورها في الحفاظ على تلك الكنوز وتحريزها وتحريز المنطقة وتصويرها وتفعيل القانون المتعلق بهذا الشأن.



كما دعا الشيخ القدسي إلى تكريم من وجدوها تكريمًا يليق بهم ولايتوقف التكريم عند الشهادة فقط بل منحهم مبالغ مالية تليق بمستوى من وجدوها وحفظ حقوق أصحاب الأرض.



وأكد القدسي ضرورة تشكيل لجنه رسمية لمسح المنطقه قبل أن تعم الفوضى والحفر العشوائي ومنع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وتاريخ شعب مجيد، حسب قوله.



مشيرًا إلى أن حماية تراث الشعب جزء أصيل من أساسيات حقوقه المنصوص عليها بمختلف المواثيق الدولية.



وتعجب ناشطون من نوعية الآثار التي تحتوي على تماثيل لفراعنة، موجهين دعوة للجهات المختصة بسرعة تحريز التماثيل وفحصها ودراستها والتي من الممكن أن تكشف عن حضارة كبيرة موغلة في القدم، تتعلق بمملكة "قادش" القديمة التي تحكي عنها الأساطير.





























للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن أهالي منطقة الكدرة بمديرية قدس المواسط بمحافظة تعز عثورهم على ثروة كبيرة من الآثار القديمة، من تماثيل ومجوهرات ومستلزمات تعود إلى الزمن القديم.وقال الشيخ عمار طربوش القدسي أحد وجهاء المنطقة إن الأهالي وأثناء الحفر العشوائي وجدوا بعض الآثار التي تؤكد وجود حضارة ضاربة الأطناب.وحمل الشيخ القدسي السلطة المحلية القيام بدورها في الحفاظ على تلك الكنوز وتحريزها وتحريز المنطقة وتصويرها وتفعيل القانون المتعلق بهذا الشأن.كما دعا الشيخ القدسي إلى تكريم من وجدوها تكريمًا يليق بهم ولايتوقف التكريم عند الشهادة فقط بل منحهم مبالغ مالية تليق بمستوى من وجدوها وحفظ حقوق أصحاب الأرض.وأكد القدسي ضرورة تشكيل لجنه رسمية لمسح المنطقه قبل أن تعم الفوضى والحفر العشوائي ومنع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وتاريخ شعب مجيد، حسب قوله.مشيرًا إلى أن حماية تراث الشعب جزء أصيل من أساسيات حقوقه المنصوص عليها بمختلف المواثيق الدولية.وتعجب ناشطون من نوعية الآثار التي تحتوي على تماثيل لفراعنة، موجهين دعوة للجهات المختصة بسرعة تحريز التماثيل وفحصها ودراستها والتي من الممكن أن تكشف عن حضارة كبيرة موغلة في القدم، تتعلق بمملكة "قادش" القديمة التي تحكي عنها الأساطير.







آثار كنوز قدس بتعز



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