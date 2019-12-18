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بيان هام من شركة نفط صنعاء حول أزمة المشتقات النفطية
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 05:20:00 مساءً

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بيان هام من شركة نفط صنعاء حول أزمة المشتقات النفطية

*يمن برس - خاص
 

نفت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين وجود أزمة في المشتقات النفطية مشيراً إلى أن عدد المحطات العاملة في الأثناء (126) محطة في أمانة العاصمة على وجه الخصوص.

وأوضحت في بيان الأربعاء، أنه تحميل كميات كبيرة من مادة البنزين من منشآت الحديدة منذ الصباح الباكر تجاوزت 2 مليون لتر لأمانة العاصمة وبإجمالي كمية 10 مليون لتر لمختلف المحافظات.

وأكدت أن القواطر في طريقها الى مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لتأمين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على الاستقرار التمويني وتوسيع عدد المحطات التموينية في كافة المحافظات.




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خاص - يمن برس

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