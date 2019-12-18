عيدروس الزبيدي يلتقي قاتل زعيم الحوثيين (صورة)

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*يمن برس - خاص

استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اللواء ثابت جواس قائد محور العند، قائد اللواء 131 مشاة.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، ناقش الزبيدي و اللواء جواس مستوى جاهزية قوى المحور وسير المعارك ضد المليشيات الحوثية.

وكان قائد محور العند اللواء ثابت جواس، أعلن في أغسطس الماضي، تأييده للمجلس الانتقالي الجنوبي عقب سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن.





واشتهر القائد العسكري البارز ثابت جواس بعد قتله حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة الحوثي في مران بصعدة عام 2004.

