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الحوثيون يعرضون الانسحاب من مدينة الحديدة مقابل هذا الشرط
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 09:45:00 مساءً

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الحوثيون يعرضون الانسحاب من مدينة الحديدة مقابل هذا الشرط

*يمن برس - متابعة خاصة

قال رئيس فريق الحوثيين في لجنة التنسيق المشتركة الخاصة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة علي الموشكي، إن جماعته قدمت مقترحاً بسحب قواتها العسكرية خارج الحديدة، مقابل سحب القوات الحكومية أيضاً من المحافظة.

 

وأوضح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، مؤكداً أن الفريق الحكومي رد بأنهم "يستطيعون فقط أن يتراجعوا على جوانب شارع صنعاء في الحديدة لـ350 متراً".

 

وأوضح أنه تم الاتفاق على فتح ممرين إنسانيين في الدريهمي وحيس.. زاعماً أن جماعته فتحت الممر في حيس في حين أن أطبقت القوات الحكومية الحصار تماماً على الدريهمي.. وفق قوله.

 

واتهم الموشكي الأمم المتحدة بالتخلي عن واجباتها بخصوص اتفاق السويد التي لم ينفذ أي بند منها حتى تأهيل الموانئ فيما خرجت فرق التفتيش من الحديدة.




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خاص - يمن برس

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