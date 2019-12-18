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دولة خليجية نفطية تفتح مطارها لليمنيين
الاربعاء, 18 ديسمبر, 2019 11:01:00 مساءً

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دولة خليجية نفطية تفتح مطارها لليمنيين
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*يمن برس - متابعة خاصة

أبرمت الحكومة الشرعية، اتفاقاً مع دولة الكويت يقضي بتحويل مطار الكويت إلى منطقة ترانزيت لسفر اليمنيين من والى اليمن، ورفد أسطول اليمنية بطائرات. 

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل صالح الجبواني، اليوم الأربعاء، في الكويت، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي سلمان صباح السالم الصباح وفق وكالة سبأ الرسمية.

 

وناقش الجانبان سبل التعاون والتنسيق في مجال النقل الجوي بين البلدين، وإمكانية تحويل مطار الكويت إلى منطقة ترانزيت لسفر اليمنيين من والى اليمن.

 

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشغيل خط للخطوط الجوية اليمنية إلى الكويت، وتشكيل لجنة فنية لوضع آلية تنفيذية لما تم الاتفاق عليه بالإضافة إلى سبل الدعم الذي تحتاجه مطاري سيئون بمحافظة حضرموت وعتق بمحافظة شبوة.




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خاص - يمن برس

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