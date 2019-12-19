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من هو "سليماني صنعاء" الذي قاد هجوم أرامكو؟
الخميس, 19 ديسمبر, 2019 12:50:00 صباحاً

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من هو "سليماني صنعاء" الذي قاد هجوم أرامكو؟
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*يمن برس - متابعات

نقل موقع Intelligence Online الفرنسي عن مصادر استخباراتية غربية، أن الجنرال الإيراني، رضا شاهي، من أبناء مدينة شيراز، كان يقود الهجوم الذي نفذ منتصف سبتمبر الماضي بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة على معملين لشركة النفط السعودية العملاقة.

 

وقال التقرير أن شاهي، الذي وصفه بـ"سليماني صنعاء" يترأس وحدة من الحرس الثوري تضم نحو 400 مقاتل في اليمن، وهي معززة بخبراء من "حزب الله" وصلوا البلاد من لبنان.

 

وألقت السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على إيران اللوم في هجوم "أرامكو" الذي تبنته مليشيا الحوثي، وترفض طهران بشدة هذه الاتهامات.




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خاص - يمن برس

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