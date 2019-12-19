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تعرف على علاقة آلام الظهر بالأسنان

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*يمن برس - وكالات



قال الدكتور يوخن شميت إن آلام الظهر قد ترجع إلى أمراض الأسنان، نظرا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.



وأوضح طبيب الأسنان الألماني أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" أو "Temporomandibular joint dysfunction"، والذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.



كما قد ترجع آلام الظهر أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.



لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الدكتور يوخن شميت إن آلام الظهر قد ترجع إلى أمراض الأسنان، نظرا لأن الفك يرتبط بالعمود الفقري عبر العضلات والأعصاب.وأوضح طبيب الأسنان الألماني أن آلام الظهر قد ترجع على سبيل المثال إلى المرض المعروف باسم "خلل المفصل الصدغي الفكي" أو "Temporomandibular joint dysfunction"، والذي قد يؤدي أيضا إلى آلام الأسنان وآلام الرقبة وآلام المفاصل وطنين الأذن والصداع والدوار.كما قد ترجع آلام الظهر أيضا إلى صرير الأسنان، الذي يؤدي بدوره إلى الشد العضلي، ومن ثم آلام الظهر.لذا يتعين استشارة طبيب الأسنان للتحقق مما إذا كانت أمراض الأسنان هي السبب الكامن وراء آلام الظهر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.







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