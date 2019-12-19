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رئيس الفريق الحكومي: عام على اتفاقية استوكهولم ولم يتحقق شيء

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*يمن برس - متابعة خاصة



عبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة مراقبة إعادة الإنتشار في محافظة الحديدة اللواء محمد عيضة عن أسفه البالغ لعدم تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاقية استوكهولم رغم مرور عام كامل على التوقيع عليها من قبل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.



ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن اللواء عيضة قوله في كلمة خلال الإجتماع المشترك السابع للجنة مراقبة إعادة الإنتشار بالحديدة، على متن السفينة الأممية ( Antractic dream ) في عرض البحر الأحمر، برئاسة الجنرال الهندي أبهاجيت جوها رئيس فريق المراقبين: إن المعابر لا زالت مغلقة وأبناء محافظة الحديدة تزداد معاناتهم، ولم تستكمل خطة إعادة الإنتشار ولم نتمكن من فتح المعابر الإنسانية لهذه المحافظة وأبنائها.



مضيفًا: مهمتنا في لجنة إعادة الإنتشار والتي تترأسها الأمم المتحدة ليست مهمة تفاوضية كالتي جرت في استوكهولم، بل تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في السويد، مشيرًا : نحن اليوم في ديسمبر 2019، ولا زلنا في نفس المكان الذي بدأنا فيه بعد توقيع الإتفاق في 2018 .



متمنيًا أن يخرج الاجتماع السابع المشترك بنتائج ملموسة وطيبة تتمثل بإضفاء اللمسات الأخيرة لمفهوم عملية إعادة الإنتشار للمرحلتين الأولى والثانية وفتح المعابر الإنسانية وتسهيل اللقاءات فيما بين الطرفين لتتمكن الدولة من أداء مهامها بطريقة أسهل، بتعاون الجميع .



وكان اللواء محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي في لجنة مراقبة إعادة الإنتشار في محافظة الحديدة قد شن هجومًا لاذعًا على المبعوث الأممي مارتن غريفيث الشهر الماضي إثر تعرض مقر الفريق الحكومي للعديد من القذائف والصواريخ من قبل جماعة الحوثي حيث وصفه ب"الكاذب" في حين وصف رئيس فريق المراقبين الأممي الجنرال الهندي ابهاجيت جوها ب"الأسير" في إشارة الى مكوثه داخل سفينة في عرض البحر .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عبر رئيس الفريق الحكومي في لجنة مراقبة إعادة الإنتشار في محافظة الحديدة اللواء محمد عيضة عن أسفه البالغ لعدم تحقيق أي تقدم في تنفيذ بنود اتفاقية استوكهولم رغم مرور عام كامل على التوقيع عليها من قبل الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن اللواء عيضة قوله في كلمة خلال الإجتماع المشترك السابع للجنة مراقبة إعادة الإنتشار بالحديدة، على متن السفينة الأممية ( Antractic dream ) في عرض البحر الأحمر، برئاسة الجنرال الهندي أبهاجيت جوها رئيس فريق المراقبين: إن المعابر لا زالت مغلقة وأبناء محافظة الحديدة تزداد معاناتهم، ولم تستكمل خطة إعادة الإنتشار ولم نتمكن من فتح المعابر الإنسانية لهذه المحافظة وأبنائها.مضيفًا: مهمتنا في لجنة إعادة الإنتشار والتي تترأسها الأمم المتحدة ليست مهمة تفاوضية كالتي جرت في استوكهولم، بل تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في السويد، مشيرًا : نحن اليوم في ديسمبر 2019، ولا زلنا في نفس المكان الذي بدأنا فيه بعد توقيع الإتفاق في 2018 .متمنيًا أن يخرج الاجتماع السابع المشترك بنتائج ملموسة وطيبة تتمثل بإضفاء اللمسات الأخيرة لمفهوم عملية إعادة الإنتشار للمرحلتين الأولى والثانية وفتح المعابر الإنسانية وتسهيل اللقاءات فيما بين الطرفين لتتمكن الدولة من أداء مهامها بطريقة أسهل، بتعاون الجميع .وكان اللواء محمد عيضة رئيس الفريق الحكومي في لجنة مراقبة إعادة الإنتشار في محافظة الحديدة قد شن هجومًا لاذعًا على المبعوث الأممي مارتن غريفيث الشهر الماضي إثر تعرض مقر الفريق الحكومي للعديد من القذائف والصواريخ من قبل جماعة الحوثي حيث وصفه ب"الكاذب" في حين وصف رئيس فريق المراقبين الأممي الجنرال الهندي ابهاجيت جوها ب"الأسير" في إشارة الى مكوثه داخل سفينة في عرض البحر .







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