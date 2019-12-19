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الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم السلطة القضائية في اليمن

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*يمن برس -وكالات

أكدت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم كافة اوجه الدعم للسلطة القضائية وتطوير المنشآت القضائية بما يسهم في النهوض بعملها نحو الأفضل.



جاء ذلك على لسان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشؤون البرامج والمشاريع ناهد حسين، خلال لقائها والوفد الأممي اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر سالم، حيث بحث الجانبين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تأهيل كوادر السلطة القضائية والإسهام في التوسع وتطوير وتحديث المنشآت والمحاكم، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.





من جانبه أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى، الوفد الأممي على تجربة القضاء في اليمن والجهود الحثيثة لتطويره وخاصة في مجال تأهيل الكوادر وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى تأثر القضاء وبنيته التحتية بشكل بالغ جرّاء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وأوضح أن نقل المعهد العالي للقضاء من صنعاء إلى عدن، سيسهم في تأهيل العديد من كوادر السلطة القضائية وتخريج دفعات جديدة من القضاة لتطوير المنظومة القضائية خلال الفترة القادمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم كافة اوجه الدعم للسلطة القضائية وتطوير المنشآت القضائية بما يسهم في النهوض بعملها نحو الأفضل.جاء ذلك على لسان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشؤون البرامج والمشاريع ناهد حسين، خلال لقائها والوفد الأممي اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر سالم، حيث بحث الجانبين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تأهيل كوادر السلطة القضائية والإسهام في التوسع وتطوير وتحديث المنشآت والمحاكم، وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.من جانبه أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى، الوفد الأممي على تجربة القضاء في اليمن والجهود الحثيثة لتطويره وخاصة في مجال تأهيل الكوادر وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى تأثر القضاء وبنيته التحتية بشكل بالغ جرّاء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.وأوضح أن نقل المعهد العالي للقضاء من صنعاء إلى عدن، سيسهم في تأهيل العديد من كوادر السلطة القضائية وتخريج دفعات جديدة من القضاة لتطوير المنظومة القضائية خلال الفترة القادمة.







السلطة القضائية اليمن الأمم المتحدة



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