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طفلة روسية تفاجئ الجميع في قائمة "أعلى الرابحين على يوتيوب" في 2019

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*يمن برس - متابعة خاصة

انضمت طفلة روسية عمرها 5 سنوات إلى قائمة مجلة "فوربس" لأعلى الرابحين على منصة الفيديوهات الأمريكية "يوتيوب"، لعام 2019.



وحازت الطفلة أنستاسيا رادنسكايا، التي تبلغ من العمر 5 أعوام، على المركز الثالث في القائمة، بعدما وصلت أرباحها على "يوتيوب" إلى 18 مليون دولار أمريكي.



ورادنسكايا التي ولدت في جنوب روسيا، ولديها شلل دماغي، تملك 107 ملايين مشترك عبر 7 قنوات، وتم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها 42 مليار مرة، وكان أكثرها تداولا الذي تظهر فيه مع والدها داخل حديقة حيوانات أليفة، وهما يرقصان على أنغام أغنية "بيبي شارك" الشهيرة.





وكان المركز الأول في قائمة هذا العام، الطفل ريان كاجي (8 سنوات) بعدما جني 26 مليون دولار، بفضل قناته على "يوتيوب"، والتي يعرض فيها مقاطع مصورة عن أحدث الألعاب المطروحة في الأسواق.



ويحتفظ كاجي بمركزه منذ العام الماضي، بعد أن كانت ثروته تبلغ 22.9 مليون دولار منذ العام الماضي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انضمت طفلة روسية عمرها 5 سنوات إلى قائمة مجلة "فوربس" لأعلى الرابحين على منصة الفيديوهات الأمريكية "يوتيوب"، لعام 2019.وحازت الطفلة أنستاسيا رادنسكايا، التي تبلغ من العمر 5 أعوام، على المركز الثالث في القائمة، بعدما وصلت أرباحها على "يوتيوب" إلى 18 مليون دولار أمريكي.ورادنسكايا التي ولدت في جنوب روسيا، ولديها شلل دماغي، تملك 107 ملايين مشترك عبر 7 قنوات، وتم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها 42 مليار مرة، وكان أكثرها تداولا الذي تظهر فيه مع والدها داخل حديقة حيوانات أليفة، وهما يرقصان على أنغام أغنية "بيبي شارك" الشهيرة.وكان المركز الأول في قائمة هذا العام، الطفل ريان كاجي (8 سنوات) بعدما جني 26 مليون دولار، بفضل قناته على "يوتيوب"، والتي يعرض فيها مقاطع مصورة عن أحدث الألعاب المطروحة في الأسواق.ويحتفظ كاجي بمركزه منذ العام الماضي، بعد أن كانت ثروته تبلغ 22.9 مليون دولار منذ العام الماضي.







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